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Легализация казино: Саакашвили предлагает создать в Украине свой "Лас-Вегас"

26 мая, 10:12

Сергей Мартынец

В Украине можно из какого-то отсталого региона или территории сделать современный город

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили провел встречу с представителями Верховной Рады и бизнеса. Они обсудили закон о легализации игорного бизнеса в Украине, который был принят еще в январе в первом чтении.

В онлайн-режиме к обсуждению подключились лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат от этой политсилы, глава налогового комитета Данил Гетманцев.

"Правда в том, что игорный бизнес давно нужно легализовать. Так как сейчас он и так работает, только дивиденды от него получает не бюджет в качестве налогов, а всякого рода "крышеватели", – сказал Саакашвили.

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Он напомнил, что в свое время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в США или Батуми в Грузии. По его словам, в Украине тоже можно было бы выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в "украинский Лас-Вегас". Но главным моментом в легализации игорного бизнеса он считает отсутствие лишних контролирующих органов.

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"По нашим предварительным подсчетам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать. Главное в этом — не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса. Это является главным условием президента Зеленского и я с ним полностью согласен. Все должно быть максимально просто и прозрачно. Это и есть главный залог успешных реформ", – резюмировал политик.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял постановление об отмене указа государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Таким образом в Украине запретили нелегально работать заведениям с игровыми автоматами под видом государственных лотерей. Тогда в стране началась большая зачистка от автоматов.

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Но уже в январе в первом чтении был принято законопроект о легализации казино в Украине. Президент украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвала плюсы и минусы закона.

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казино игорный бизнес Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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