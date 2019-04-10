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Летчикам ВСУ передали бомбардировщик Су-24

Сегодня, 11:24

Авиационный парк украинской армии продолжает пополняться – специалисты "подлатали" очередной самолет

Бомбардировщик Су-24. Фото: "Милитарный портал"
Бомбардировщик Су-24. Фото: "Милитарный портал".
Летчикам ВСУ передали бомбардировщик Су-24 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da7/fb5/5cada7fb50f92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da7/fb5/5cada7fb50f92.jpg Украина Авиационный парк украинской армии продолжает пополняться – специалисты «подлатали» очередной самолет

Вооруженные силы Украины получили очередной отремонтированный самолет. На этот раз летчикам передали бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщает Милитарный портал.

Отмечается, что работы по восстановлению самолета велись на государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод".

Стало известно, что во время ремонта специалистами была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена.

Су-24 – украинский фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Напомним, в октябре прошлого года ВСУ получили сверхзвуковой самолет-разведчик Су-24МР. Кроме того, военные получили еще и "транспортник" Ил-76МД, который модернизировали так, что он сможет участвовать в совместных операциях стран НАТО.

Ранее мы писали, что в 2018 году армия серьезно усилилась самолетами. Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, рекордно обновлено количество самолетов МиГ-29, получены несколько отремонтированных либо модернизированных истребителей.

Также смотрите видео, как президент Петр Порошенко в декабре прошлого года передавал самолеты для ВСУ.

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Тег самолет, ВСУ, бомбардировщик, су-24

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