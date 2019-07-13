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Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Фото: Pixabay

Июньская жара в Украине сменилась довольно ощутимой, иногда почти что осенней прохладой. Но на днях синоптики обещали скорое потепление. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в ближайшие дни.

В субботу, 13 июля дожди с грозами ожидаются практически везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха днем на большей части страны составит в среднем 21-23 градуса тепла, на юге – от 24 до 26 градусов.

В воскресенье, 14 июля проливные дожди во всех регионах, кроме южных и восточных. Температура воздуха днем составит: в западных областях от 18 до 21 градуса выше нуля, в центре 22-24 градуса, на севере 21-23 градуса, в восточных областях 23-25 градусов, и на юге – 24-26 градусов.

В понедельник, 15 июля снова дожди с грозами, теперь уже везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

Во вторник, 16 июля осадков стоит ждать по всей Украине. Температура воздуха в западных областях днем составит 21-23 градуса тепла, в центре 22-25 градусов, на севере 21-24 градуса, в восточных областях 23-36 градусов, и на юге 24-26 градусов выше нуля.

В среду, 17 июля погода в стране будет точно такой же, как и во вторник – дожди с грозами и термометр на отметке 22-24 градуса.

Народный прогноз погоды

13 июля отмечается  собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. В это время прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое, пишет сайт "Синоптик".

14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

15 июля почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В старину обратили внимание - если к 15 июля на деревьях "проглянут" первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

17 июля отмечается день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: "Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа)". В этот день наблюдали, как "играет месяц". Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая "игра" предшествует хорошему урожаю.

Отметим, излишне жаловаться на погоду украинцам не стоит – ранее новости "Сегодня" рассказывали, как горят леса на Гавайях.


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Тег погода, тепло, жара, осадки, прогноз погоды, дожди

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