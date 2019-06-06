Луценко о хищениях в "оборонке": Снимали прицелы с танков и сами себе продавали

Генпрокурор рассказал о коррупционной схеме и отметил, что одна такая деталь стоит миллион гривен

Прокуратура расследует дело о возможных хищениях в оборонном комплексе. По данным генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители располагают информацией о том, что Харьковский бронетанковый завод фиктивно, сам себе, продавал прицелы со списанных танков.

По его словам, продажа шла через фирму, цена оборудования в итоге росла. Размер хищения, по данным ГПУ, составляет 9,7 миллиона гривен.

И это, говорят в Генпрокуратуре, не один эпизод. Следствие еще продолжается.

"Стоят танки на консервации, с них снимали прицелы, пропускали через коммерческие структуры и оформляли их, будто приобретены. Именно такое изделие стоит около миллиона гривен", – рассказал Луценко.

Как сообщалось еще в 2016 году, прокуратура расследует мошенничество с продажей танков на 22 миллиона. В военной прокуратуре сообщали, что в течение 2013 года общество с ограниченной ответственностью проводило работы по оценке стоимости избыточного имущества Вооруженных сил Украины, а именно танков Т-64Б1 и Т-64Б1В, предназначенных для продажи.

Напомним, в феврале Верховная Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере. В первую очередь создание следственной комиссии было инициировано из-за коррупции в "Укроборонпроме". Журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын уже экс-заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. Луценко даже рассказывал о миллионных хищениях.

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