Луценко рассказал, что будет с делом бывшего "узника Кремля" Костенко

После определенного периода акклиматизации, реабилитации в Украине Костенко будет отвечать на вопросы следователя

Вернувшийся в Украину из РФ после отбывания наказания в исправительной колонии в Кировской области (РФ) гражданин Украины Александр Костенко будет отвечать на вопросы следствия после периода реабилитации, отмечает генеральный прокурор Юрий Луценко.

На брифинге во вторник в Киеве Луценко рассказал, что уголовное производство, в котором фигурирует Костенко, не закрывалось, а так как мера пресечения не избиралась, то он не задерживался.

"Безусловно, после определенного периода акклиматизации, реабилитации в Украине он будет отвечать на вопросы следователя", – сказал генпрокурор.

Он пояснил, что если речь будет идти о незаконном хранении оружия, то это статья в подследственности полиции.

"Если же речь шла о чем-то большем, дождемся результатов следствия", – подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, украинские граждане должны отвечать за свои действия на территории Украины.

Как сообщалось, Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбывал наказание в исправительной колонии в Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).

3 августа 2018 года он освободился из колонии, а 6-го прибыл в Киев.

В Генеральной прокуратуре Украины тогда пояснили, что уголовное производство о незаконном обращении с оружием, в котором фигурирует Костенко, не закрывалось, а было приостановлено из-за его задержания в РФ. Изначально дело расследовала Служба безопасности Украины, затем полиция Киева. Речь идет об одном уголовном производстве со Станиславом Красновым – по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).