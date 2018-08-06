Освобожденный из российской колонии Костенко рассказал о самочувствии после тюрьмы

Сегодня, 21:04

Бывший политзаключенный сообщил о намерении встретиться с представителями СБУ

 

Фото: Анатолий Сирык/Укринформ
Фото: Анатолий Сирык/Укринформ

Освобожденный из российской колонии крымчанин Александр Костенко заявляет, что ничего не будет комментировать о своем пребывании в России, пока не пообщается с украинскими спецслужбами.

Он приехал в один из жилых районов Киева в сопровождении дипломатов, где его ожидала его мать и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По его словам, после тюрьмы он чувствует себя "не очень хорошо".

"Я хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся. Это особенно Министерство иностранных дел, Людмиле Леонтьевне (Денисовой), Петру Алексеевичу (Порошенко) и всему МИД, который находится в Москве (дипломатам посольства Украины в России)", – сказал Костенко.

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Также он сообщил, что у него болит рука: "Сломали". В свою очередь омбудсмен Денисова ответила, что сломанную руку будут лечить.

Также его попросили прокомментировать информацию, что у него якобы есть российский паспорт.

Кроме того, у него спросили, есть ли к нему вопросы со стороны СБУ. "Я поговорю с СБУ...", – сказал он, но в этот момент его перебила Денисова, сказав, что уже предоставлено "достаточно" информации.

Ранее в МИД Украины заявили, что освобожденному из российской колонии крымчанину Костенко помогут оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица.

Также краинскому активисту Александру Костенко, отбывавшему наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышедшему на свободу 3 августа, будет предложено воспользоваться медицинской помощью по прибытии в Киев.
Россия, сбу, Костенко, Денисова, политзаключенный

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Источник:

УНИАН

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