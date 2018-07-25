Ляшко спустился в столичное метро "ближе к людям"

В метро Киева Олег Ляшко поинтересовался у людей, насколько сильно ударило по ним подорожание проезда – с 5 до 8 гривен. По дороге на эфир одного из телеканалов, в час-пик политик спустился в столичную подземку, проехал несколько станций – с Крещатика на Шулявку.

"Я считаю, что политик должен быть ближе к людям, чтобы знать об их проблемах. Например, вчера вы по 5 гривен платили за метро, а сегодня по 8 грн. Чтобы об этом знать – надо ездить не на курорты, а в метро, общаться с людьми. И спросить, есть ли у них 8 гривен в кармане или нет", – отметил Ляшко.

Политик также задался вопросом, почему в метро нет новых вагонов и не строятся новые станции, раз цены на проезд в метро повысили.

Уже на выходе из метро Ляшко встретил пенсионерок, которые пожаловались на задержку пенсий, на что в ответ глава РПЛ пообещал помочь и выяснить причину задержки пенсионных выплат.

Напомним, ранее Олег Ляшко рассказал, какие изменения стоит внести в Конституцию Украины, чтобы обеспечить развитие страны.

Кроме того, лидер радикальной партии призвал защитить украинских металлургов и пересмотреть ЗСТ с Евросоюзом.