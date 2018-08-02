Ляшко: Венгрия открывает второй фронт против Украины в Закарпатье
Экономическое развитие – лучший способ защитить суверенитет страны, говорит политик
Лидер Радикальной партии возмутился вмешательством венгерского правительства в дела Закарпатской области. На своей странице в Facebook Олег Ляшко рассказал, каким образом украинцы могут ответить на посягательства соседних стран.
"Венгрия подло пользуется временной слабостью Украины и создает министерство развития нашего Закарпатья. Единственный правильный ответ на открытие второго фронта против Украины – не пустопорожние заявления нашего МИДа, а становиться сильными", – отметил народный депутат.
Политик отметил, что финансовая независимость – лучший способ защитить суверенитет Украины.
"Ключ к нашей силе – в радикальном развитии национальной экономики, чтобы на все были деньги – на оборону, на армию, на безопасность и дипломатию. И тогда никто в мире не рискнет "развивать" наши территории без воли самих украинцев", – подытожил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк, в том числе и с Закарпатья
Также напомним, что у Ляшко предлагают стратегию борьбы с контрабандой леса-кругляка. Ведь за последние четыре года, несмотря на мораторий, незаконный вывоз необработанного дерева из Украины увеличился на 75%.
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