Ляшко: Венгрия открывает второй фронт против Украины в Закарпатье

Лидер Радикальной партии возмутился вмешательством венгерского правительства в дела Закарпатской области. На своей странице в Facebook Олег Ляшко рассказал, каким образом украинцы могут ответить на посягательства соседних стран.

"Венгрия подло пользуется временной слабостью Украины и создает министерство развития нашего Закарпатья. Единственный правильный ответ на открытие второго фронта против Украины – не пустопорожние заявления нашего МИДа, а становиться сильными", – отметил народный депутат.

Политик отметил, что финансовая независимость – лучший способ защитить суверенитет Украины.

"Ключ к нашей силе – в радикальном развитии национальной экономики, чтобы на все были деньги – на оборону, на армию, на безопасность и дипломатию. И тогда никто в мире не рискнет "развивать" наши территории без воли самих украинцев", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк, в том числе и с Закарпатья

Также напомним, что у Ляшко предлагают стратегию борьбы с контрабандой леса-кругляка. Ведь за последние четыре года, несмотря на мораторий, незаконный вывоз необработанного дерева из Украины увеличился на 75%.