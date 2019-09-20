Люди в беде – под прицелом мошенников

/ Фото: fdu.org.ua

В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова и других благотворительных организаций. Своей мишенью они выбирают людей, размещающих в соцсетях призывы о помощи.

Как сообщают пользователи социальных сетей, неизвестные в телефонном разговоре или при общении в мессенджерах выдают себя за сотрудников Фонда. Злоумышленники сообщают жертвам о желании выделить им денежную помощь, либо оплатить лечение, для чего просят прислать фотографию паспорта. Затем, используя фото, они перевыпускают сим-карту жертвы, получая доступ к мобильным банковским приложениям, при помощи которых переводят средства на свои счета.

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Также неизвестные выпытывают данные банковских карт, после чего снимают с них все денежные средства.

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"Фонд Рината Ахметова официально заявляет, что не оказывает денежной помощи и не занимается сбором средств. Сотрудники Фонда никогда не запрашивают информацию о банковских счетах или реквизитах у граждан. Если вам поступают подозрительные звонки или сообщения от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0 800 509 001 и обращайтесь в правоохранительные органы. Обратите внимание на то, что Фонд неоднократно предупреждал граждан о мошенниках. Будьте бдительны!" – говорится в заявлении Фонда.

Источник: https://fund.fdu.org.ua/news/18575

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