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В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова

21 августа, 14:51

Злоумышленники сообщают жертвам о желании помочь материально и выпытывают данные банковских карт, после чего снимают с них все денежные средства

/ Фото: fdu.org.ua

В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова.

Как сообщила на горячую линию Фонда одна из пострадавших, неизвестные в телефонном разговоре выдают себя за сотрудников Фонда Рината Ахметова. Злоумышленники сообщают жертвам о желании помочь материально и выпытывают данные банковских карт, после чего снимают с них все денежные средства.

"Фонд Рината Ахметова официально заявляет, что не оказывает денежной помощи и не занимается сбором средств. Сотрудники Фонда никогда не запрашивают банковские реквизиты у получателей помощи", – подчеркивают в пресс-службе Фонда.

Если вам поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на горячую линию Фонда 0-800-509-001 и обращайтесь в правоохранительные органы.

Обращаем внимание, что Фонд неоднократно предупреждал граждан о мошенниках.

Будьте бдительны!

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мошенники фонд Рината Ахметова

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