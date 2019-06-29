Лжесвященник на передовой: разведка ВСУ засекла под Донецком переодетого в рясу главаря боевиков

Псевдобатюшка в рясе привозит боевикам на передовую боеприпасы

Пастор стал моделью. Фото: Depositphotos

В районе Ясиноватской развязки под Донецком разведчики 93-й отдельной мехбригады ВСУ "Холодный Яр" засекли любопытного "батюшку".

Об этом волонтеры группы "Вернись живым" сообщают на своей странице в Facebook.

Было замечено, что человек в рясе регулярно приезжает на позиции боевиков, якобы молится в направлении наших позиций, затем освящает оккупантов и уезжает обратно.

По данным разведчиков, человек в рясе – это один из командиров террористов, который на своей белой "Ниве" привозит боевикам на позиции боеприпасы.

Волонтеры уточняют, что речь идет не столько о человеке в рясе, который может быть командиром террористов, сколько о качестве видео.

"Чтобы снимать боевиков и заранее знать об их намерениях атаковать, нашим бойцам необходимы коптеры. Один DJI Phantom 4Pro вместе со сменной батареей стоит почти 53 000 грн", – уточняют в сообществе "Вернись живым".

Напомним, двумя неделями ранее сообщалось, что Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1 .

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