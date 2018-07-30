Мать Кольченко пустили в тюрьму к сыну: появилось уникальное видео

Российские тюремщики не просто пустили кого-то к украинцу, но и разрешил снять на видео

Матери украинской политзаключенного Александра Кольченко позволили тридневное свидание с сыном в челябинской исправительной колонии – именно на Урале отбывает наказание украинец

Для свидания родственникам выделили комнату в гостинице при колонии, сообщает пресс-служба регионального общественного наблюдательного комитета.

Его мать прибыла с огромными пакетами, вероятно с едой и какими-то необходимыми вещами.

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко до 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.