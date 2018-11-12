Математики вывели формулу крепкого брака
52 процента браков, заключенных за годы независимости, уже распались
Ученый из Германии обнародовал исследование, в котором математически доказано – сколько должно стоить кольцо, и сколько раз надо извиниться только за одну обиду, чтобы не спровоцировать рокового разрыва.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже 27 лет. Актеры являются одной из самых крепких пар украинского шоу-биза. Уверены, их судьбы были соединены на небесах.
Со звездным супругам не согласны немецкие математики. Уверяют: рассчитать, что у пары впереди – согласие или развод – можно, и они знают как.
Через год после знакомства Катя и Саша дают брачные обеты. Отметить первые моменты семейной жизни решили только с ближайшими родственниками и друзьями. Громкого торжества не будет. Говорят, это не главное.
Согласно исследованию, дорогостоящие свадьбы повышают вероятность развода.
От роскошных празднований предостерегает профессор Штутгартского университета Кристиан Хессе. Исследовав несколько тысяч немецких семей, выяснил: экономия спасает пары.
Если бюджет свадьбы превышает 20 тысяч евро, вероятность развода стремительно растет. Колоссальная сумма, но на самом деле это примерно 8 средних немецких зарплат.
В пересчете на украинские реалии – свадебный бюджет должен составлять до восьмидесяти тысяч гривен. С математиками соглашаются психологи. Говорят, чрезмерные траты провоцируют заоблачные ожидания от семейной жизни.
"Когда люди тратят слишком много денег на свадьбу, желая, чтоб это был самый счастливый день жизни, возможно, тогда и в отношениях у них регулярно будут проблемы, потому что их ожидаемые картинки не сходятся с реальностью. Ну и тогда это может приводит к конфликтам" – говорит Дарья Селиванова, психолог.
А вот на кольцах математики советуют не экономить. Минимум тысяча евро за украшение – вот залог супружеского счастья, подсчитала команда профессора Хессе. А это 5-я часть средней немецкой зарплаты. То есть украинский жених должен выложить минимум 4000 гривен.
Владелица ювелирного магазина Галина Старжинская уверяет: приобрести обручальные кольца можно и дешевле, но украинцы не привыкли на этом экономить. Традиционно выбирают золотые и не слишком тонкие, чтобы не сломались. Среди драгоценных вставок популярны бриллианты.
Ольге Сумской и Виталию Борисюку на обручальные кольца пришлось потратиться, хотя тогда, в 96-м, бюджет молодых актеров был очень скромный.
Впрочем, даже океан любви не обходится без штормов. Американские математики Джеймс Мюррей и Джон Готман объясняют, как выплыть без потерь.
Секрет прост. Если в браке пять раз больше положительных моментов, чем негатива, скорее всего, супруги будут жить долго и счастливо. То есть, чтобы компенсировать обидное замечание, одного "извини" недостаточно. Доказательств любви должно быть пять.
Но воспользоваться этой формулой может быть гораздо сложнее, чем кажется. По мнению психологов, украинцы склонны годами замалчивать неприятности и не говорить об обидах даже с родным человеком.
"Очень редко мы говорим, как нам на самом деле быть с этим человеком, какие эмоции у нас вызывает то или иное событие. От неспособности делиться своими эмоциональными переживаниями и находить какой-то отклик, возникает отдалением и со временем конфликты", – говорит психолог.
52 процента браков, заключенных за годы независимости, уже распались. Почему – выяснили в Институте демографии. Социологи опросили десятки тысяч разведенных.
"На первое место они, как причину развода, ставят недоразумения, семейные конфликты, если лучше сформулировать – отчужденность в семейных отношениях и конфликт интересов", – говорит Людмила Слесарь, научный сотрудник Института демографии НАНУ.
Получается, что почти 27% разводов произошло из-за отчужденность в семье. Каждую четвертую пару разрушили алкоголизм, наркомания или домашнее насилие. Еще 22 процента стали заложниками безденежья и проблем с жильем.
Между тем, ученые настаивают, жениться все-таки нужно. Так, чешские исследователи выяснили – женатые живут в среднем на 2-3 года дольше одиночек. Австралийские ученые утверждают: супруги меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же, реже жалуются на избыточный вес, – добавляют японцы.
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Чтобы сохранить брак, психологи призывают: разговаривать о важном.
Впрочем, даже если с первого раза не удалось, любовь прошла, а брак распался, не стоит отчаиваться.
Ранее мы писали о трех распространенных позициях, которые делают брак далеким от идеала.
Также психолог пояснила, чем опасно подавлять свои эмоции. По словам Марии Долгих, секс, как разновидность близости, весьма агрессивно заряжен.
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