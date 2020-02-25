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Мечты сбываются: дети-переселенцы побывали в студии телеканала "Футбол"

25 февраля, 15:06

Дети познакомились с Александром Денисовым на празднике в рамках ежегодной акции «Ринат Ахметов – Детям!»

Степан, Ярослав и Егор Бодаки выросли в селе Березовое Марьинского района. Детство мальчишек было непростым – вооруженный конфликт нанес серьезные психологические травмы. Родители решили уехать в безопасное место, и с 2015 года они живут в Мариуполе. Тут ребята посещали психологов, нашли новых друзей, что помогло преодолеть последствия ужаса, который они видели своими глазами. Дети рассказывают: помогли также занятия спортом, танцами, тхэквондо. Еще одна страсть – футбол.

"Смотрим все матчи "Шахтера", сами тоже любим гонять мяч во дворе", – говорит Егор Бодак.

В декабре братья побывали на празднике "Академия супергероев", который проходил в рамках ежегодной акции "Ринат Ахметов – Детям!". Там они познакомились со своим кумиром, известным спортивным журналистом и амбассадором Фонда Рината Ахметова Александром Денисовым.

"Попросили сфотографироваться, а он с нами очень долго разговаривал. Когда узнал, что мы любим футбол, то пригласил на экскурсию на телеканал "Футбол". Это было очень классным подарком перед Новым годом", – рассказывают дети.

На днях Егор, Ярослав и Степан приехали в Киев, чтобы исполнить свою мечту, о которой только и говорили последние два месяца. Дети с восхищением осматривали студии известных футбольных телепрограмм, которые постоянно смотрят. Особенно им понравился круглый стол передачи "Великий футбол", за которым они сразу же захотели посидеть. Здесь произошла и новая встреча с Александром Денисовым.

"Смотрели вчера игру "Шахтера" в Лиге Европы?" – спросил телеведущий.

"Конечно, смотрели! И Вашу программу тоже видели", – сказал Ярослав, и в студии началась аналитика победного матча над "Бенфикой".

Александр Денисов не мог сдержать улыбку:

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"Я всегда говорил: у нас в футболе разбираются все!".

Потом начался сеанс вопросов и ответов на футбольную тему. Было видно, что дети действительно неравнодушны к спорту № 1.

"Это очень здорово, что Степан, Ярослав и Егор так болеют футболом. Акция "Ринат Ахметов – Детям!" исполняет детские мечты. Сегодня мы подарили детям сказку, открыли тайны спортивного телевидения. Ринат Ахметов не раз говорил, что помощь детям – его приоритет. Для меня большая честь стать частью этой истории. Желаю парням болеть только футболом", – сказал Александр Денисов.

Мама мальчиков Ирина Бодак поблагодарила за увлекательное путешествие в мир футбольного ТВ Александра Денисова и Фонд Рината Ахметова:

"Добро существует, и очень важно, чтобы дети понимали это, опираясь на собственный опыт. Фонд Рината Ахметова постоянно поддерживает нашу семью. Дети получали лекарства от астмы, ездили отдыхать в летний лагерь по программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" . Теперь смогли увидеть своими глазами, как делается футбольное телевидение. Спасибо за постоянное внимание и заботу".

В конце встречи братьям подарили сувениры от телеканала "Футбол". Неподдельный восторг вызвали футбольные мячи, которыми они сразу же стали играть прямо в студии телеканала.

"Сегодня очень классный день! Спасибо, что исполнили нашу мечту", – сказал Егор Бодак.

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