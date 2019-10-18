Медреформа "сломала" учет заболеваемости гриппом – медик

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября

Зарегистрированный уровень заболеваемости совершенно не отражает ситуацию с гриппом в стране. Об этом заявила завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко на пресс-конференции в пятницу, 18 октября.

"Если сравнить с предыдущим годом, заболеваемость снизилась, а количество смертельных случаев раз в 12 или 13 увеличилась. Возникает вопрос, отражает ли количество регистрируемых заболевших ситуацию в стране?", – отметила Мироненко.

Также она подчеркнула, что медицинская реформа "сломала" регистрацию и статистику по заболеваемости гриппом.

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"Не все прикрепились к семейному врачу, не берут больничный, педиатр теперь, в соответствии с реформой, не приходит к маленькому ребенку с температурой. Вот такие правила. Умер дома, а там уже подтвердили вирус или нет – это вопрос номер два. Вирус не вечный. У нас заболеваемость не отражает ситуацию в стране", – пояснила медик.

Однако, вирусы идут новые, поэтому заболеваемость может быть выше и смертей от гриппа – больше, считает Мироненко.

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Напомним, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

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