Медреформа в Украине: справки и направления к врачу будут электронными

Люди хотят изменения правил игры, их не устраивает так, как было, и они верят в то, что все может измениться, говорит Олег Петренко

Медицинская реформа в Украине предусматривает постепенную отмену бумажных справок и направлений и переход к электронному документообороту.

Об этом председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"У нас действует четкий постулат – любой этап реформы разворачивается при наличии электронного инструмента. Украина – уникальное государство в этом плане, мы так долго не реформировались, что сейчас входим в реформу в тот период, когда имеются хорошие ИТ-инструменты. Любой этап развертывания реформы будет связан с наличием электронного механизма. Мы очень бы хотели, чтобы это было электронное направление, так же, как и электронный рецепт", – рассказал чиновник.

По его словам, уже в следующем году Национальная служба здоровья будет ответственна за возмещение стоимости лекарственных средств, а с 2020 года оно станет частью медицинских гарантий.

"Мы очень бы хотели, чтобы, когда вы пришли к врачу первички, он вам выписал рецепт и выписал направление, например, на рентген. И оба эти направления могли бы быть распечатаны для вас, но при этом в электронной системе принимались и аптекой, и заведением вторички в электронном виде. Для нас это очень важно. Основным принципом реформы финансирования является: нет данных – нет финансирования. Учреждения и врачи привыкнут к тому, что они должны отчитываться. Мы будем видеть информацию: сколько обращений, по какому поводу, сколько направлений выписано, сколько диагностики", – объяснил глава Нацслужбы здоровья.

Он добавил, что каждый врач сможет предоставить пациенту направление или справку только через электронную систему, а безбумажный документооборот в медицине станет действительностью в течение ближайшего года.

"У нас спрашивают, а когда можно будет заключить декларацию, не выходя из дома. Особенно люди, которые живут со смартфоном. Я видел, даже бабушке легко через "Приват24" перечислить внуку деньги. Ничего фантастического в этом нет. И вот, мы хотим рассчитывать, очень верим, что уже в четвертом квартале или, самое позднее, в первом квартале следующего года через BankID, через связь e-health с демографическим реестром, с ЕРДРом пациент сможет выбрать врача онлайн. Вы посмотрели врача, знаете о нем и вам не нужен визит к нему, вы можете выбрать его, не выходя из дома. Очень хотелось бы, чтобы такое было", – говорит Олег Петренко.

Комментируя вопрос, что еще кроме электронных рецептов и справок смогут получать украинцы, глава Нацслужбы здоровья заметил:

"Хотелось бы, чтобы запустились электронные больничные, электронные направления. Мы над всем этим работаем. Это очень сложная работа. Возможно, это выглядит несколько фантастически, но если есть люди, которые вдохновенно работают над этим... Даже декларации: не очень много людей верили, что кампания по выбору врача будет настолько успешной. Даже наши оптимистичные предположения не были такими. В апреле, когда мы первый раз считали, думали, ну, два миллиона, ну, три заключат декларацию. Сегодня утром было 14 миллионов 550 тысяч. Это в пять раз больше, чем наши оптимистичные предположения. Это говорит о двух вещах – люди хотят изменения правил игры, их не устраивает так, как было, и они верят в то, что все может измениться", – подытожил Олег Петренко.

Напомним, ранее глава Нацслужбы здоровья рассказал, что есть города, где врачей с избытком, в то время как в сельской местности не хватает медиков.

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