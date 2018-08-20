Местами дождь и жара более 30 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды на сегодня

Лето подходит к концу, но жаркая погода не отступает и будет припекать

Сегодня в Украине синоптики обещают жаркую погоду, однако местами пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях без осадков и солнечно, прогнозируется 27-29 градусов, на Закарпатье до +30.

На севере и в центре страны синоптики прогнозируют теплую погоду до 28 градусов, однако в Винницкой и Черкасской областях будет дождь.

Такой же будет погода и на востоке – 26-28, а в Днепропетровской области до +30.

Традиционно жарче всего будет на юге, где в разгаре курортный сезон с жарой более 30 градусов: в Николаевской области до +32, в Крыму – +33.

Отметим, что лето уже близится к концу – в 2018 году оно стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. В Украине август тоже выдался очень жарким. Правда, пока он еще не закончился. В прогнозе погоды на неделю сообщалось, что в ближайшие дни в Украине все еще будет жарко, местами даже более 30 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.