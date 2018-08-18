Солнце наступает: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник в западных областях (кроме Волынской) и на севере продолжатся дожди

Лето близится к концу – в 2018 году оно стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. В Украине август тоже выдался очень жарким. Правда, пока он еще не закончился, и сайт "Сегодня" решил узнать погоду на ближайшие дни.

18 августа, в субботу во всей западной части Украины и в части северной (Киевская и Черниговская области) ожидаются дожди с грозами. На остальной территории облачно с прояснениями. Столбик термометра днем будет колебаться в диапазоне от 25-27 градусов тепла (запад) до 32-34 градусов (юг).

19 августа, в воскресенье погода останется практически такой же, как накануне, разве что в восточных областях жара спадет буквально на пару градусов, с 31-32 градусов в субботу до 29 в воскресенье.

20 августа, в понедельник в западных областях (кроме Волынской) и на севере продолжатся дожди, а вот в остальных регионах Украины будет безоблачно и жарко, днем от 27-31 градуса в восточных областях до 30-34 на юге.

21 августа, во вторник по всей Украине без осадков. Температура воздуха днем на западе – от 26 до 28 градусов выше нуля, в северных областях 27-29 градусов, в центре 29-31 градус, в восточных областях 29-32 градуса, и на юге от 31 до 33 градусов.

22 августа, в среду погода останется такой же – по всей стране сухо и жарко, средняя температура воздуха днем от 28 до 31 градуса выше нуля.

Народный прогноз погоды

18 августа – в этот день почитается память святого Евстигнея. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: "Каков Евстигней – таков и декабрь", пишет сайт "Синоптик".

19 августа отмечается праздник Преображение Господне. Погода этого дня указывала на предстоящую осень. Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый – мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В древности обратили внимание – если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

21 августа почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон, так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, "каковы Мироны – таков январь".

22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. С 22 августа "осенний дождь летний перебивает".