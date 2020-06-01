Международный день защиты детей: чем важен этот праздник

Впервые День защиты детей отметили ровно 70 лет назад – в 1950 году. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989-го и ратифицированная СССР 13 июля 1990 года. Но в нашей стране этот день стал официальным только в 1998 году. Подробнее – в специальном материале сайта "Сегодня".

Образование и качественная еда для всех

Главная задача декларирования Дня защиты детей – обратить внимание взрослыхна проблемы социальной защиты прав ребенка в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от национальности, общественного происхождения, имущественного состояния и других факторов.

Еще в 1954 году Организация Объединенных Наций (ООН) поставила сразу несколько целей: признание праздника на международном уровне, закрепление прав детей Женевской декларацией прав ребенка (которая состоит из 5 принципов, направленных против рабства и детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних); создание специального Детского фонда ООН. Вопрос обеспечения к элементарным благам стоял наиболее остро: образование и качественная еда для детей из разных социальных слоев.

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Кроме того, общество, правительства стран, родители и общественные организации должны способствовать признанию и осуществлению прав детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.

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День защиты детей в Украине – это общенациональный праздник, который также призван привлечь внимание людей к проблемам детей. История его возникновения такова. 27 сентября 1991 года в стране вступила в силу Конвенция о правах ребенка – международный правовой документ, определяющий права детей в государствах, состоящих в ООН. Национальный "День защиты детей" было решено приурочить тогдашним руководством Украины к Международному дню защиты детей, который также отмечается 1 июня. И вот 30 мая 1998 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ N568/98 в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям".

При этом Украина 1 июня отмечает сразу два официальных детских праздника – на государственном и международном уровне.

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В 2011 году по рекомендации Комитета ООН по правам ребенка в Украине была создана должность Уполномоченного президента по правам ребенка. Первым детским омбудсменом в 2011 году стал Юрий Павленко. Вторым – Николай Кулеба в 2014 году.

Кроме того, именно этот день выбрали противники абортов для проведения акций в защиту права нерожденных детей на жизнь. В таких странах, как США, Чехия, Литва, Белоруссия и ряд других активисты собираются они 1 июня или в один из ближайших дней, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

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Поздравление президента

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защиты детей и пожелал родителям быть для своих чад супергероями, причем не только 1 июня, но и каждый день. Также он настаивает, чтобы и государство заботилось о тех, кто лишен родительского тепла и опеки. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Ты – самый талантливый!", "Ты самая умная и самая красивая!", "Ты все сможешь!", "Ты – моя гордость!". Я уверен, что эти слова для любого ребенка гораздо важнее традиционных "Сделал ты "домашку?", "Перехочеш" и "Надень шапку". Мы часто говорим: "Дети – это наше будущее". Но достаточно ли мы, взрослые, делаем для нашего будущего?" – написал он.

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Президент считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое мы должны обеспечивать и защищать, право на счастливое детство. Он объяснил, что важно не только заботиться об их здоровье и безопасности, образовании и развитии, но и сделать так, чтобы они вспоминали свое детство как лучший период жизни.

"Будем для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", – сказал Зеленский.

"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие. Я уверен, что День защиты детей – это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", – подчеркнул Зеленский.

Куда пойти с ребенком на день защиты детей?

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