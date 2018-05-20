Межигорье четыре года спустя: как изменилась бывшая резиденция Януковича

Прошло более четырех лет, как активисты заняли "Межигорье" — резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича, имущество которого Генпрокуратура оценивает в 10 млрд грн. Что с тех пор изменилось в резиденции, узнала "Сегодня".

Сейчас, чтобы попасть на территорию, нужно заплатить солидную сумму. Стоимость входного билета — от 40 до 120 грн (во вторник льготный день — цена 40 грн, в выходной — 120 грн.) За территорией ухаживают активисты: стригут траву, обрезают деревья, убирают мусор. В летний период тут работает белее сотни человек, которые получают 250 грн в день (за 8 часов).

"В зимний период посетителей в Межигорье мало, зато в летний — до 500 человек в будний день. А в выходные количество посетителей может достигать 2—4 тысяч! За вырученные деньги мы не только платим рабочим, но и проводим ремонты, содержим животных. До сих пор на территории живут переселенцы, около 70 человек", — рассказал "Сегодня" комендант Межигорья Денис Тарахкотелик.

По его словам, каждый год тут обустраивают летний лагерь для малообеспеченных детей из Киева и области.

"Бесплатно принимаем около тысячи человек. Их размещают в большом ангаре на вертолетной площадке", — пояснил он.

Хонка: экспонаты спрятали, а в детскую не пускают

С прошлого года в хонке проводят ремонт.

"Прежние владельцы не покрыли ее слоем лака, поэтому цвет на дереве выгорел", — поясняет Тарахкотелик.

А еще в помещении, где был косметический кабинет президента, делают ремонт, там появились трещины. В комнате Януковича ничего в интерьере не поменялось, но кровать оградили лентой, а ценные экспонаты спрятали. Картины передали в Художественный музей. А в детскую комнату и вовсе никого не пускают.

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В домовой церкви Януковича не разрешают зажигать свечи

Сохранилась в хонке и домовая церковь гаранта.

"Здесь мы не разрешаем ставить свечи, можно только посмотреть на иконы. Чудотворные они или нет, неизвестно. Мощей святых тут не было. Чтобы пускать сюда паломников, нужно делать отдельный вход, но делать этого мы не будем", — пояснили нам в Межигорье.

Сразу за стенкой домовой церкви находится ванная комната Януковича: незолотой унитаз, душевая и ванна, около которой на стене висит плазма.

Разросшийся зимний сад и съемки юмористического сериала

В хонке есть роскошный зимний сад с мебелью. За растениями ухаживают рабочие. Высаживают новые деревья, и сад заметно разросся за четыре года. В огромной клетке живет попугай какаду, вокруг нее — скульптуры. Сохранилось даже чучело льва, возле которого любят фотографироваться туристы. Еще одно из популярных мест среди посетителей — стол для переговоров в одном из залов хонки. Он даже "снялся" в юмористическом сериале "Слуга народа".

Соляная комната с микроклиматом рудников

В хонке много интересного. Правда, бомбоубежище и тайную библиотеку, о которых много судачат, тут пока не нашли, но зато неподалеку от спортзала (спортинвентарь не тронут) находится солевая комната экс-президента, в которой сейчас мало кто бывает. По размерам она небольшая, тут могут разместиться не более пяти человек. Там для поддержания здоровья воспроизводится искусственным образом микроклимат, схожий с подземными соляными пещерами и рудниками.

Собаки для реабилитации, лошади и новые коровы

На территории Межигорья действует кинологический центр. Четыре года назад тут был вольер из 17 собак, а сейчас их уже до ста. Животные задействованы в реабилитации детей и военнослужащих. Военные могут пройти бесплатно иппотерапию с лошадьми. Есть и зоопарк, в котором живут страусы, антилопы, олени, бараны, сотни уток и даже черные лебеди… "Количество животных в зоопарке растет. После бегства экс-президента в Межигорье было 6 коров, сейчас их 18", — пояснили нам сотрудники.

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Дорогой автопарк и VIP-лаборатория

В Межигорье сохранился огромный автопарк экс-президента. Сейчас там насчитывается 42 единицы техники — 35 автомобилей и семь мотоциклов. Почти все на ходу. Некоторые автомобили эксперты-коллекционеры оценивают в $1,5 млн.

Раритет. Некоторые автомобили эксперты оценили в $1,5 млн

Изначально в резиденции Виктора Януковича были еще два катера, но, по словам коменданта, один забрали правоохранители, а второй был в лизинге, и его забрала компания-владелец, конечно, под присмотром правоохранителей. Работники Межигорья рассказывают, что за четыре года не обошлось без курьезов.

"Приходили коллекционеры, которые хотели пополнить свои коллекции разными предметами. Причем конкретного ничего не называли, просили "хоть что-нибудь". Конечно, мы им отказали. Было несколько попыток взлома с целью ограбления, в частности хонки. Злоумышленников задержали и передали правоохранителям. К автомобилям из автопарка не вламывались", — рассказал нам Тарахкотелик.

Также в Межигорье под особым контролем современная лаборатория, где проверяли качество не только продуктов питания для Януковича, но и подарки (их проверяли на токсичность). Специалисты оценили оборудование лаборатории в $15 млн.

Автопарк. Сейчас в атопарке насчитывается 42 единицы техники

Что нового: церковь и аварийный склон с оползнем

За это время на территории Межигорья появилась церковь, которую построили за семь месяцев. Она находится рядом с местом, где ранее был казацкий Спасо-Преображенский Межигорский монастырь, точнее, на месте корпуса монастырской керамической фабрики с домовой церковью. Эта территория была закрытой для обычных граждан начиная с 1930-х годов. Его начали рушить, чтобы построить правительственные дачи.

"Церковь уже построена, осталось сделать внутреннюю отделку. Работы еще много, но надеемся, что к осени успеем все сделать. Освятили церковь монахи Выдубицкого монастыря. Богослужения здесь уже идут, приезжают паломники. В будущем планируем рядом построить монашеские келии и трапезную", — пояснил нам игумен Спиридон.

Новая церковь. Рядом хотят построить монашеские кельи

На территории парка Межигорье есть и проблемные участки.

"Сразу за хонкой есть опасный склон, который нужно укрепить, поскольку он активно разрушается. Он был аварийный еще при Януковиче, но решить проблему он не успел. Одна из компаний оценила стоимость работ по его укреплению в 32 миллиона гривен, но Межигорье всего за год зарабатывает около 30 миллионов гривен. Поэтому сейчас ищем альтернативное решение, как его лучше укрепить. Сверху склона — обзорная площадка, но туда вход закрыт", — поясняет комендант Межигорья.

Склон. На укрепление нужно 32 млн грн