Михаил Радуцкий: "В Украине можно возобновить производство отечественной сыворотки от дифтерии"

/ Фото: Pixabay

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в прямом эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит на телеканале "Украина", заверил, что в Украине сохранились "колонии бактерий", которые позволяют начать производство собственной сыворотки от дифтерии и не закупать ее за рубежом.

"Сегодня мы забыли, что Украина в советские времена была одним из лидеров по производству вакцин и сывороток. И сейчас у нас есть два уже старших ученых, которые сохранили все эти колонии бактерий. Они есть и хранятся в Украине. Харьковский завод сказал, что он готов возобновить производство сывороток, если государство даст им шестилетний заказ", – отметил председатель.

Он также добавил, что идею восстановления производства отечественных сывороток от дифтерии поддержал президент Владимир Зеленский, а Министерство здравоохранения, Кабинет министров уже работают над тем, чтобы нам больше не приходилось покупать сыворотку за рубежом.

"Проблема с сыворотками существует еще и потому, что на сегодня в Украине есть только 450 доз и они сконцентрированы лишь в нескольких городах, а не по всем регионам страны. А это неудобно, когда срочно она нужна, а доставить ее быстро невозможно. Запас сыворотки должен быть в каждом регионе, даже если в данный момент она там не нужна", – отметил Михаил Радуцкий.

Кроме этого, он прокомментировал ситуацию антивакцинальной кампании в Украине и откуда она взялась.

"Это было еще в 2004-2009 годах. Тогда была борьба между производителями вакцин, которые хотели захватить этот рынок в Украине и начали друг на друга заказывать сюжеты, публикации в СМИ. Именно борьба фармацевтических компаний рынка сбыта привела к антивакцинальных настроениям украинцев", – пояснил Радуцкий.

Напомним, эфир "Свобода слова Савика Шустера" 22 ноября был посвящен медицине и расследованию резонансных дел .

Смотрите полный выпуск "Свободы слова Савика Шустера":

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