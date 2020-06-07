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Министр юстиции рассказал, кто управляет "Межигорьем"

7 июня, 13:24

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Активисты берут деньги за экскурсии, и за это удерживают объект

Резиденцией беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" фактически управляют общественные активисты. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, пишет Радио Свобода.

"Межигорье" формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в "Межигорье" работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили ... начали управлять "Межигорьем". Туда проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе они и удерживают этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какая то сохранность имущества там есть", – сказал Малюська.

Согласно законодательству, имущество должно было перейти по конкурсу до официального управляющего, компании по управлению активами, которая, например, обязалась бы развивать "Межигорье".

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"Это должно было произойти с "Межигорьем". Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", – заявил Малюська.

Напомним, по оценкам экспертов и представителей АРМА (агентство по розыску и управлению активами), выручка от управления резиденцией бывшего президента Януковича активистами ОО "НПУ "Межигорье" может составлять от 50 до 100 млн гривен.

Также ранее мы показывали, как изменилась бывшая резиденция Януковича после побега экс-президента.

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активисты Межигорье резиденция Денис Малюська

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