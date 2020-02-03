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Министр юстиции внезапно нагрянул в колонию в Бердичеве: фото и видео

3 февраля, 15:57

Министр Денис Малюська раскритиковал питание заключенных, но похвалил подсобное хозяйство

Осужденные пожизненно вяжут носки, другие узники разводят нутрий и перепелов. Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил колонию № 70 в Бердичеве. Выводами и фото уже традиционно поделился на своей странице в Facebook. Худшее впечатление на министра произвело питание в учреждении. Зато он высоко оценил подсобное хозяйство, которое ведут в колонии. Говорит, на нем могут зарабатывать деньги. Стоит отметить, накануне министр уже посещал без предупреждения СИЗО в Одессе и Киеве.

"Ключевая проблема – питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питается своим", – написал министр.

Напомним, ранее министр юстиции дал эксклюзивное интервью новостям "Сегодня": "Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты". Один из самых активных членов нового правительства рассказал о том, где вскоре можно будет регистрировать брак, куда иногда исчезают заключенные, а также чем Минюст попробует помочь собственникам проблемных земельных участков.

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визит колония бердичев Денис Малюська

Источник: Сегодня

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