Министр юстиции внезапно нагрянул в колонию в Бердичеве: фото и видео

Осужденные пожизненно вяжут носки, другие узники разводят нутрий и перепелов. Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил колонию № 70 в Бердичеве. Выводами и фото уже традиционно поделился на своей странице в Facebook. Худшее впечатление на министра произвело питание в учреждении. Зато он высоко оценил подсобное хозяйство, которое ведут в колонии. Говорит, на нем могут зарабатывать деньги. Стоит отметить, накануне министр уже посещал без предупреждения СИЗО в Одессе и Киеве.

"Ключевая проблема – питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питается своим", – написал министр.

Напомним, ранее министр юстиции дал эксклюзивное интервью новостям "Сегодня": "Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты". Один из самых активных членов нового правительства рассказал о том, где вскоре можно будет регистрировать брак, куда иногда исчезают заключенные, а также чем Минюст попробует помочь собственникам проблемных земельных участков.

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