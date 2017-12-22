Минобороны поставило точку в вопросе ракетного крейсера "Украина"

В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно

Военно-морским силам Украины не нужен ракетный крейсер "Украина". Об этом ГК "Укроборонпром" сообщило Министерство обороны Украины в официальном письме, передает пресс-служба концерна.

"В Минобороны подтвердили, что достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно. Этим решением Министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера ГП "Николаевский судостроительный завод", – говорится в сообщении.

В Концерне подчеркнули, что Кабинет министров должен как можно быстрее принять окончательное решение: нужен Украине ракетный крейсер "Украина" или нет. Если нужен – "Укроборонпром" готов достроить судно, но для этого надо предусмотреть средства в Государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет – есть два варианта: либо продавать недострой, поскольку она не отвечает военной доктрине, или предусмотреть в ГОЗ на 2018 год средстваг на дальнейшее содержание судна

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 27 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности на 95%.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает попытки продать украинский ракетный крейсер проекта 1164 "Украина" (серия советских ракетных крейсеров), который находится на балансе государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод", коррупционной схемой.

Ранее сообщалось, что ВМС решили продать недостроенный ракетный крейсер "Украина".