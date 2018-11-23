Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
Регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры с нарушениями требований действующего законодательства
Министерство юстиции Украины отменило перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, передает пресс-служба ведомства.
"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", – отметила Сукманова.
Отмечается, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры с нарушениями требований действующего законодательства.
"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество", – отметила первый заместитель министра юстиции.
Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.
Как сообщалось на днях в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине, а также разорвали отношения с Константинополем. Они не поддерживают предоставление Украине автокефалии Вселенским патриархатом.
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