Минздрав утвердил новые "доступные лекарства"

Теперь украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы

Фото clutch.ua.

Минздрав утвердил новые "доступные лекарства" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg 2019-02-04T15:55:00+02:00 Украина Теперь украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Обновленный реестр состоит из 258 препаратов, 64 из них являются бесплатными, другие доступны с небольшой доплатой.

Стоит отметить, что самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой – 898,22 гривен.

"Производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Так, на следующие полгода фармацевтические производители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.

Кроме того, в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

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