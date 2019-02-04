Минздрав утвердил новые "доступные лекарства"
Теперь украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы
Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается в сообщении, украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Обновленный реестр состоит из 258 препаратов, 64 из них являются бесплатными, другие доступны с небольшой доплатой.
Стоит отметить, что самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой – 898,22 гривен.
"Производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Так, на следующие полгода фармацевтические производители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью.
Кроме того, в Украине свирепствует не только корь, но и грипп. Так, в Киеве с начала года от гриппа умерло три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.
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