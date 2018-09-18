"Многие мечтают об отказе из NASA": как прошла научно-популярная конференция Inscience

В Киеве рассказали о пользе изучения экзопланет и перспективах миссии на Луну

Студенческие экспериментальные ракеты, дрон-дирижабль, лекции о том, как мы полетим на Марс, и подготовка астронавтов в NASA — "Сегодня" побывала на научно-популярной конференции Inscience и собрала самые яркие моменты выступлений ученых, инженеров и техноевангелистов.

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Экзопланеты

"Первую экзопланету открыли в 1995 году, — говорит астрофизик Якуб Бохинский, — сейчас их около 4 тысяч. Но главное — их характеристики: наличие атмосферы, воды, состав и расстояние к своей звезде".

Помимо того, что "это просто круто", наблюдение за землеподобными телами отвечает на насущные вопросы: что произойдет с нами, если повторятся условия других звездных систем.

Марсианский евангелист Роберт Зубрин, основавший Mars Society (кроме него — Базз Олдрин, Илон Маск, Джеймс Кэмерон) сразу подрезает крылья:

"Нам не нужен имперский звездный разрушитель (треугольный корабль "Звездных войн". — Авт.), чтобы лететь на Марс, — уверен он и рассказывает другой план. — Нужна большая ракета, как "Сатурн-5", который послал человека на Луну. Теперь у нас есть Falcon Heavy".

Каждые три года мы можем посылать к Красной планете "посылки": первой будет автоматическая ракета с оборудованием, за ней — сразу два корабля, пилотируемый и грузовик, затем еще два таких же. Не забыл и о проблемах: радиация, отсутствие гравитации и длительность полета — 18 месяцев выдержат не все.

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Луна и пришельцы

С Луной все более оптимистично.

"Новая МКС, которая появится в ближайшее время, будет небольшого размера и вращаться вокруг Луны", — рассказал нам замдиректора космоцентра Линдона Джонсона в NASA Майкл Хэсс.

И пролил свет на отбор астронавтов: в 2017 году агентство получило 18 353 заявки от людей, которые хотели бы стать астронавтами. 11 тысяч из них были квалифицированными специалистами, 440 — очень квалифицированными специалистами. Отобрали 12 человек, которые учатся "космической походке", работе систем станции и русскому языку — чтобы общаться с коллегами.

"Часть людей подает заявки только для того, чтобы получить лист отказа от NASA", — смеется Хэсс.

К слову, к знаменитой Зоне-51, где "прячут пришельцев", агентство отношения не имеет. Хотя самих инопланетян, как признается глава отдела космомедицины, он видел: в кино.

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Выставка: ракеты и мини-экг

В чем сошлись все звезды конференции: у Украины огромное будущее в инновациях, но работы много. Профессор Дрексельского университета Юрий Гогоци напомнил, что лет 100 назад в США меценаты вкладывали деньги в университеты и библиотеки, которые сейчас названы их именами. Якуб Бохинский привел опыт Польши, где проходят научные пикники, издаются профильные СМИ, а в Центре науки Коперника можно даже ломать экспонаты.

Выставка стартапов подтвердила оптимизм. Среди экспонатов — разноцветные ракеты, мини-сенсор ЭКГ с интерфейсом для мобильного, и даже и электростимулятор мозга, восстанавливающий двигательные функции и речь после тяжелых заболеваний нервной системы и контузий.