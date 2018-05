Молдаванин на Mercedes через Украину вез в Россию скрипку Stradivarius 1719 года

Работники Сумской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) вместе с работниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы пресекли попытку вывоза историко-культурных ценностей за пределы страны.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба ГФС на странице в соцсети Фейсбук, в зону таможенного контроля таможенного поста "Бачевск" Сумской таможни ГФС, что на государственной границе Украины с Российской Федерации, заехало транспортное средство марки Mercedes под управлением гражданина Молдовы. Гражданин направлялся в РФ, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор".

"При проведении таможенного контроля в заднем отделении автомобиля под личными вещами обнаружено скрипку с надписью внутри "Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", телефонный аппарат с надписью "Osterreichische Telefon – Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII/1.", икону с образом Святого Спиридона, книги с надписью "Giannetto" 1870 и "Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA" 1904 года, в середине которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска, также почтовая марка 1973 года", – говорится в сообщении.

В ГФС подчеркивают, что указанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минкультуры и искусств Украины от 22.04.2002 №258.

"Таким образом, иностранец совершил действия, направленные на перемещение вышеуказанных предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием способа, который затруднял их обнаружение. Сейчас все предметы изъяты для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения", – отметили в фискальной службе и добавили, что указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил.

