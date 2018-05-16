Молдаванин на Mercedes через Украину вез в Россию скрипку Stradivarius 1719 года

Сегодня, 18:44

Гражданин направлялся в РФ, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор"

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Работники Сумской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) вместе с работниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы пресекли попытку вывоза историко-культурных ценностей за пределы страны.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба ГФС на странице в соцсети Фейсбук, в зону таможенного контроля таможенного поста "Бачевск" Сумской таможни ГФС, что на государственной границе Украины с Российской Федерации, заехало транспортное средство марки Mercedes под управлением гражданина Молдовы. Гражданин направлялся в РФ, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор".

"При проведении таможенного контроля в заднем отделении автомобиля под личными вещами обнаружено скрипку с надписью внутри "Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", телефонный аппарат с надписью "Osterreichische Telefon – Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII/1.", икону с образом Святого Спиридона, книги с надписью "Giannetto" 1870 и "Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA" 1904 года, в середине которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска, также почтовая марка 1973 года", – говорится в сообщении.

В ГФС подчеркивают, что указанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минкультуры и искусств Украины от 22.04.2002 №258.

"Таким образом, иностранец совершил действия, направленные на перемещение вышеуказанных предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием способа, который затруднял их обнаружение. Сейчас все предметы изъяты для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения", – отметили в фискальной службе и добавили, что указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил.

Напомним, в порту Одессы нашли контрабандные товары стоимостью 7 млн грнВо время досмотра контейнеров правоохранители выявили резиновые бассейны и матрасы.

А пограничники Харьковского отряда вместе с работниками Государственной фискальной службы на границе с Россией в пункте пропуска "Гоптовка" пресекли незаконный вывоз в РФ 15,5 млн российских рублей. Как сообщили в Госпогранслужбе, деньги не были внесены в декларацию.

Также мы писали, что СБУ и полиция задержали россиянина, который наладил нелегальные поставки оружия из США и ЕС в УкраинуВ ходе обысков было изъято три пулемета, три автомата, две винтовки, семь пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, восемь гранатометов, 32 гранаты, пять мин, 3240 патронов и комплекты для сборки еще 49 пистолетов.
граница, контрабанда, таможня, ценности, ГФС

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"Сегодня"

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