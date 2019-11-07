Морпехи ВСУ об атаках боевиков: Такое ощущение, что их насильно гонят вперед

Военные отмечают, что враг применят широкий арсенал вооружений, но в атаку идти боится

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины. Напряженной остается обстановка и в районе Водяного, что на Приазовье. Украинские морпехи говорят, что враг применяет широкий арсенал вооружений. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что в последние недели враг применяет, судя по всему, все, что есть в наличии – от стрелкового оружия и гранатометов и до минометов и ствольной артиллерии.

"Бьют они не прицельно и в основном ночью. Хаотичными обстрелами враг пытается вызвать ответный огонь. Мы на такие провокации не поддаемся и открываем огонь только в случае прямой угрозы жизни или здоровью собратьев или гражданского населения села Водяное", – рассказал военнослужащий ВС Украины с позывным "Леший".

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Кроме того, в последнее время боевики стали делать вылазки к позициям украинских военных и бойцы ООС отмечают один момент.

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"Боятся. Пожалуй, чувствуют, что мы готовы их встретить. Подползают немного, особо не высовываясь и обратно, к своим окопам. Типа "приказ выполнили, но ну его к черту". Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во вторую мировую", – говорят морпехи.

А тем временем Россия готовит боевикам серьезную проверку. Как сообщали новости "Сегодня", похоже, оккупанты доигрались – российское командование заподозрило масштабные хищения имущества, которое поставляется на оккупированные территории.

А пока и на передовой, и в тылу врага горячо, в Золотом уже развели войска. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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