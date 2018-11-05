Мошенничество на 800 миллионов: Швейцария выдала Украине подозреваемого

Сегодня, 20:40

Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия


facebook.com/eugene.enin, gp.gov.ua

facebook.com/eugene.enin, gp.gov.ua

facebook.com/eugene.enin, gp.gov.ua

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", – отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что Федеральный Департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 решил выдать указанное лицо Украине.

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"5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – добавили в ГПУ.

Напомним, что этим летом в Словакии арестовали обвиняемого в терроризме украинца, которым оказался бывший член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер.

Также мы сообщали об аресте в Италии двух украинцев за незаконную перевозку мигрантов.
Швейцария, мошенничество, ГПУ, ущерб, Украина, экстрадиция

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Источник:

"Сегодня"

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