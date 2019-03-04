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"Мой ребенок слышит музыку — это счастье!": проект Рината Ахметова помогает детям вернуть слух

Сегодня, 10:22

Каждый четвертый украинец страдает от потери слуха, но проект "Теперь я слышу" помогает купировать болезнь

На празднике. Благодаря проекту "Теперь я слышу" Таиру установили цифровые слуховые аппараты
На празднике. Благодаря проекту "Теперь я слышу" Таиру установили цифровые слуховые аппараты. Фото: fdu.org.ua
"Мой ребенок слышит музыку — это счастье!": проект Рината Ахметова помогает детям вернуть слух //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cdf/28b/5c7cdf28bd72a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cdf/28b/5c7cdf28bd72a.png Украина Каждый четвертый украинец страдает от потери слуха, но проект "Теперь я слышу" помогает купировать болезнь

Ежегодно 3 марта в мире отмечается День охраны здоровья уха и слуха. С врожденной тугоухостью рождаются тысячи людей и большинству из них можно помочь. Главное — выявить проблему в раннем возрасте и снабдить малыша высокочувствительными слуховыми аппаратами. Тогда полной глухоты можно избежать, ребенок будет слышать звуки окружающего мира, голоса родителей и друзей, будет развиваться как его обычные сверстники.

Однако родители вынуждены столкнуться еще с массой проблем: какой слуховой аппарат выбрать? Как лучше адаптировать ребенка к ежедневному ношению посторонних предметов на ушках? Как приобрести слуховые аппараты, если семья не в состоянии собрать нужную сумму?

Маленький Таир

Фонд Рината Ахметова помогает людям с проблемами слуха вот уже 12 лет, и порядка 140 человек уже получили высокочувствительные слуховые аппараты. Проект "Теперь я слышу" Фонда с апреля 2018 года помогает в слухопротезировании детям возрастом до 5 лет из социально незащищенных, малообеспеченных семей, проживающих в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. 

Для одного из таких детей — двухлетнего Таира Носуленко — счастье услышать мир пришло вместе с новогодними праздниками. Малыш побывал на утреннике, который прошел в рамках акции "Ринат Ахметов — детям!" в Мариуполе. И главным волшебством для ребенка стала возможность услышать музыку и смех детей. 

Таир — младший ребенок в многодетной семье Носуленко. Раньше они жили в Донецке, а после начала вооруженного конфликта родители с тремя детьми переехали в Мариуполь. Однажды родители обратили внимание, что мальчик не отзывается на свое имя. Сначала отправились на обследование к мариупольским врачам, потом в Киев. Специалисты диагностировали двустороннюю тугоухость III степени. Чтобы Таир не отставал в развитии, ему срочно были нужны высокочувствительные слуховые аппараты. У семьи все средства уходят на еду и съемное жилье, поэтому родители мальчика обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. Немногим спустя по проекту "Теперь я слышу" Фонда в Мариуполе малышу установили аппараты.

"Ринат Ахметов подарил моему маленькому сыночку Таиру слуховые аппараты. И сегодня он может радоваться наравне с другими детьми и даже танцевать. Он слышит музыку — это счастье для него и для меня!" — сказала Марина Носуленко, мама мальчика.

Семья

Каждый четвертый из тысячи украинцев страдает от потери слуха. В семье Шмалюх из Мариуполя проблемы со слухом испытывают как родители, так и пятеро детей. У главы семейства болезнь врожденная, а у мамы, Татьяны Николаевны, она стала следствием перенесенной в детстве инфекции.

Все дети семьи Шмалюх состоят на учете у городского отоларинголога. Старший сын ходит в первый класс спецшколы для детей с инвалидностью. А четырехлетней Арине и пятилетней Софии врачи порекомендовали носить высокочувствительные слуховые аппараты. От отчаяния спас совет обратиться в Фонд Рината Ахметова, который в рамках проекта "Теперь я слышу" помог с приобретением столь необходимых приборов для Арины и Софии.

"Пока занимаюсь с девочками дома. Уже нашли логопеда и сурдопедагога, с которыми дочки будут в дальнейшем заниматься. Спасибо большое Ринату Ахметову за то, что подарил им возможность услышать мир", — поблагодарила Татьяна Николаевна.

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Диана

Беда не обошла стороной и полуторагодовалую Диану Ремпфер из Запорожской области. Первой заметила неладное мама девочки. "Она не реагировала на звуки", — рассказала Юлия Ремпфер. Врачи диагностировали у малышки врожденную тугоухость. Это означало жизнь в почти полной тишине, однако даже в таких тяжелых случаях спасти ребенка от полной глухоты можно при помощи слухового аппарата.

"Слуховой аппарат — словно тренажер. Благодаря ему нервные импульсы посылаются в слуховую кору для того, чтобы там образовались временные нервные связи и ребенок слышал. Дальше идет процесс восприятия окружающего мира", — пояснила врач Алена Чернякова.

На помощь пришел Фонд Рината Ахметова. Благодаря его поддержке девочке установили современные слуховые аппараты. Восьмиуровневая система шумоподавления защитит ушко Дианы от резких звуков, а возможность распознавать речь и шумы позволит хорошо понимать слова. 

"Не жалею"

Родители тех детей, которым Фонд Рината Ахметова помог поправить здоровье, написали письма тем, кто только узнал о диагнозе своего ребенка или готовится к операции. Слова поддержки были и в адрес тех мам и пап, чей ребенок будет носить слуховые протезы.

"Закрываю себе уши ладонями, прислушиваюсь — звуки есть, но отдаленные. И вот так слышит мой сын?! Слава богу, мне своевременно посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. Уже через несколько месяцев меня с моим сыночком пригласили на примерку и получение слуховых аппаратов Sonic. Я уверенно могу советовать всем родителям, оказавшимся в подобной ситуации, сразу обращаться в Фонд Рината Ахметова!" — написала Анастасия Таран.

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Тег слух, глухота, фонд Рината Ахметова, слуховой аппарат

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

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