"Я рядом и я в тебя верю! Все у тебя получится!": амбассадоры акции "Ринат Ахметов — детям!" поддерживают подростков из интернатов

Подросткам из интернатов помогут раскрыть свой потенциал и таланты

Встреча. Ведущая телеканала "Украина" Марина Кухар уверена, что талант есть у каждого подростка. Фото: fdu.org.ua

"Я рядом и я в тебя верю! Все у тебя получится!": амбассадоры акции "Ринат Ахметов — детям!" поддерживают подростков из интернатов Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/839/41d/5c783941de8a3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/839/41d/5c783941de8a3.png 2019-03-01T07:12:00+02:00 Украина Подросткам из интернатов помогут раскрыть свой потенциал и таланты

Помощь подросткам из интернатных учреждений, осознание ими своих способностей и талантов стали темой экспериментальной встречи, организованной Фондом Рината Ахметова в Киеве. Психологи, эксперты по вопросам усыновления, представители бизнеса и культуры, чиновники выясняли — как мотивировать ребенка 13—15 лет, живущего без родителей, развить свой потенциал и найти свою суперсилу, которая поведет его по взрослой жизни?

От табу до моды

Уже известен тот факт, что за последние десять лет в Украине, в том числе и благодаря программе "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова, в вопросах усыновления детей был сделан огромный шаг вперед. Если еще недавно тема усыновления была табуирована, говорить о ней людям было стыдно, то в последнее время усыновление стало обыденным явлением, развившимся даже до уровня "модно".

Однако есть проблема: подростков от 13 и старше усыновляют гораздо неохотнее, чем малышей до трех лет. Будущие родители не всегда готовы принять в семью ребенка в переходном возрасте, многие отступают перед трудностями его адаптации. Но помогать таким детям необходимо — и об этом шла речь на встрече специалистов.

"Эта возрастная категория выпадает из поля зрения как государственных учреждений, так и общественных организаций, — говорит ведущий специалист Киевского центра социальных служб, психолог Любовь Лориашвили. — Подростки остаются за границами внимания. У нас есть что-то для детей, для семей, для пожилых — и нет для подростков!"

Что необходимо сделать, чтобы эти дети почувствовали себя полноправными членами общества?

"Их нужно учить или усыновлять, или все вместе, — отмечает Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда. — Так делает Фонд Рината Ахметова. Именно он собирает представителей очень разных сфер — от художников до представителей портала "Работа" — чтобы обсудить эту проблему с разных сторон".

Особый период

Группы экспертов сошлись на том, что огромную роль в развитии личности подростка играют мотивационные встречи с известными людьми. Это подтверждает опыт Фонда, который в минувшем году именно в формате мотивационных встреч организовал акцию "Ринат Ахметов — детям!" в интернатных учреждениях Донецкой области. Эти встречи проводили амбассадоры Фонда — известные ведущие телеканала "Украина". На своем примере они смогли показать ребятам, что в жизни нет непреодолимых преград.

"Подростковый период — это особый период в развитии личности. Подросток начинает сравнивать себя со взрослыми и сверстниками, осознает собственную ценность, уникальность и неповторимость. Главное — распознать свой талант, свой дар, он есть у каждого и всегда уникален", — сказала амбассадор акции, ведущая телеканала "Украина" Марина Кухар.

Ее поддержала эксперт Фонда Рината Ахметова, психолог Надежда Кондратюк, которая отметила:

"Старшим нужен пример взрослых людей, взрослых супергероев, которые могут сказать: "Слушай, я рядом! Я в тебя верю! Все у тебя получится, давай!".

Психолог и гештальт-терапевт Марина Сорокина также подчеркнула, что в подростковом возрасте важно поставить цель и увидеть смысл в жизни.

"Дети могут это сделать только благодаря включению извне. У них еще недостаточно опыта, чтобы опираться на какие-то свои знания и умения, и они правда могут увидеть смысл и мотивироваться через вот такого рода встречи", — добавила Сорокина.

А Елена Петрушкевич, психолог, работающий с подростками в интернатных учреждениях, отметила:

"Очень хочется таким детям привезти выпускников, которые уже где-то работают, чтобы они рассказали: "Вот так сложился мой путь. Если бы я вернулся в свои 14 лет, было бы здорово, чтобы кто-то объяснил мне какие-то вещи". Или: "Очень жалею, что я тогда не учил английский язык, тогда бы я сразу хорошую работу получил. А то я два года без выходных". И подростки не смогли бы упрекнуть их, мол, вы не знаете, как нам тут, а учите жить…"

Новые формы

Фонд Рината Ахметова внес неоценимый вклад в борьбу с сиротством и в профилактику с сиротством. Это действительно уникальный проект, который помогает обрести тысячам детей родителей, помогает мотивировать подростков. Благодаря программе "Сиротству — нет!" Фонда более 9300 детей обрели семьи.

"Десять лет назад мы даже и не мечтали, что у нас будут патронат, наставничество, специалисты по социальной работе. И при этом продолжается поиск новых форм взаимодействия с детьми", — прокомментировал работу Фонда замдиректора департамента обеспечения прав детей и оздоровления Министерства соцполитики Украины Владимир Вовк.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.