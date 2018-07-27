"Можно месяц мощно воевать": Матиос рассказал, как вывозят оружие с Донбасса

У украинцев было изъято порядка 300 гранатометов, тысяча автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки, и это еще не все

Из зоны боевых действий на Донбассе люди, которые возят волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, согласно статистике, утрачено более 10 тысяч автоматического оружия.

"Только изъятых порядка 300 гранатометов официально, тысяча автоматов, порядка 15 тысяч килограмм взрывчатки различных модификаций. Это выявлено правоохранительными органами. Более миллиона патронов. Это можно месяц воевать очень мощно, и не одному человеку. К чему я веду? Это всего-навсего 5-7-10 процентов от реального количества", – рассказал Матиос.

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Военный прокурор отметил, много оружия и боеприпасов из зоны боевых действий вывозится теми людьми, которую возят волонтерскую помощь.

"Я вернулся в воскресенье из зоны деятельности Объединенных сил. Так вот, автобусы на блокпостах проверяют – а у них двойное дно. Туда они везут волонтерскую помощь, а обратно едут пустые. Случайно открываем – а там двойное дно. И там гранатометы, автоматы, патроны. Помогать украинской армии – это нормально. Но везти оттуда оружие?", – объяснил он.

Ранее Анатолий Матиос говорил, на руках у украинцев не только огнестрельное оружие, но и тонны взрывчатки. По его словам, каждый ветеран войны на Донбассе привез с фронта оружие или боеприпасы.

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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