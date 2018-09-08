Декрет для отцов, меньше работы, больше отпусков: как в Украине хотят уравнять права родителей

В законе об отпуске и в КЗоТе предлагают заменить слова "женщина" на "работник", а там, где упоминается мать – добавить "и отец"

Отцы должны получить возможность уделять столько же времени детям, столько и матери, посчитали в правительстве. Для этого предложили обеспечить мужчинам, у которых есть дети, право на сокращенный рабочий день, добавить 10 дней к отпуску и разрешить ходить в декрет. Содержащий такие нормы законопроект об изменении трудового законодательства Кабмин уже одобрил, теперь очередь за Верховной Радой.

Что может поменяться для украинских родителей узнал сайт "Сегодня".

"Женщин" заменят

В Кодексе законов о труде и законе об отпуске слово "женщина" заменят на "работник", а там, где упоминается мать, добавят "и отец". Если законопроект примут, мужчины, которые имеют детей получат сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск и право уходить в декретный отпуск.

Фото: pixabay.com

Разберем подробней суть законопроекта:

Сокращенный рабочий день для отцов – если ребенку до 14 лет (до 18, если ребенок с инвалидностью). Такое право сейчас имеют только матери.

Дополнительный оплачиваемый отпуск - плюс 10 дней к отпуску для отца ежегодно, как и для матери. (Также при возрасте ребенка до 14 лет).

Отцы смогут пойти в декретный отпуск. Пока первоочередное право на декрет имеет только женщина. Отец же на второстепенном месте на ряду с бабушкой и дедушкой и может пойти в декрет, если мать откажется от него. Для этого мужчине нужно нести работодателю копию заявления об отказе его жены от декретного отпуска. Еесли жена не трудоустроена, тогда мужчина не может оформить декретный отпуск. А если закон изменят, мать и отец могут договориться, кто из них возьмет отпуск по уходу за ребенком до трех лет, или вовсе могут его разделить, например, по полтора года.

Право отсутствовать на роботе. Мать и отец смогут отсутствовать на работе по семейным обстоятельствам непреодолимой силы, таких как внезапное происшествие или несчастный случай. Такой нормы сейчас нет вообще.

Без сверхурочных работ. Работодатель не сможет привлечь мужчину к сверхурочным работам, если у сотрудника есть дети до 14 лет – только по его согласию. Такое же правило работает для женщин.

Отцы получат почти все гарантии, которые имеют матери в трудовой сфере, отмечает адвокат Татьяна Борисенко:

"Дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день для отца должны способствовать гармоничному развитию ребенка. В семьях, где работают оба родителя, сейчас нет выбора, кому удобнее забрать ребенка из садика, школы, отвести на внеклассные занятия и так далее. Для общего отдыха с ребенком родители должны синхронизовать свои отпуска, а дополнительный отпуск только матери ребенка лишает семью общего отдыха в этот период".

Как законопроект поменяет жизнь матери, отца и ребенка

На самом деле, этот законопроект не о правах мужчины или женщины. Он о праве ребенка проводить время с обоими родителями.

Но в нем есть выгоды и для отца, и для матери.

"Отец, воспользовавшись случаем уделить больше времени ребенку в первые месяцы его жизни, получит возможность для развития крепкой эмоциональной связи с ним. Такая связь является залогом доверия ребенка к отцу и желания прислушиваться к нему. Даже впоследствии, в подростковом возрасте, такая связь будет лучшей профилактикой деструктивных конфликтов", – говорит Сергей Цветков, исполнительный директор "Международного центра отцовства"

Время, когда ребенком занималась только мать, прошло, говорит Елена Ступак, председатель Украинского общества психотерапевтов. Общество меняется и стереотипы о ролевом распределении функций в семье, которые были выработаны столетия назад, устарели и не соответствуют сегодняшним потребностям. Ребенок не будет только на матери. Такое разделение ответственности за ребенка предотвратит напряжение в отношениях между мужем и женой, считает Цветков. Женщина получит больше возможностей для творческого и профессионального развития.

Фото: С. Николавев

И при приеме на работу у мужчин и женщин будут равные условиях. Работодатель не станет принимать мужчину вместо женщины из-за того, что она может уйти в декрет или у нее есть маленькие дети.

Но в законопроекте не все так гладко.

"Основной вопрос к автору проекта в практической плоскости: какими документами работник должен доказывать факт того, что он имеет ребенка. Достаточно ли для этого только свидетельства о рождении ребенка? А если работник не принимает участия в воспитании и содержании этого ребенка, то он наравне с тем, кто воспитывает и содержит ребенка приобретает дополнительные права? Эти вопросы фактически не были урегулированы КЗоТ Украины и Законом "Об отпусках" и дублируются в проекте закона с применением той же правовой конструкции", – замечает ассоциированный партнер Sofiya Law Firm Виктория Вареникова.

По началу нововведений будут бояться

Пока около 2% мужчин в Украине идут декретный отпуск.

"Возможность быть для своих детей отцом, а не человеком, который приносит в дом деньги и выносит мусор, стоит того, чтобы ею воспользоваться. К сожалению, советская эпоха свела роль отца к финансовому приложению "ячейки" общества призванного строить "светлое будущее", – говорит Сергей Цветков.

Декрет для отца – обычное дело в странах Европы. Например, в Исландии он может получить три месяца отпуска для ухода за новорожденным на ровне с матерью. Все это время ему выплачивается помощь в 80% от заработка. Затем есть еще один отпуск на три месяца, но воспользоваться может только один из родителей.

Фото: pixabay.com

В Германии мужчина может уйти в декретный отпуск на три года. Первый год ему будет выплачиваться помощь по уходу за ребенком в 65% от его зарплаты. Если оба родителя идут в декретный отпуск, тогда деньги будут приходить еще два месяца.

В Швеции на семью предоставляется до 480 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. При этом закон обязывает каждого из родителей использовать минимум три месяца (90 дней) из 480 дней. Остальные дни можно разделить между собой так, как родители считают целесообразным.

Нововведение в Украине по началу будет вызывать боязнь, счиает психотерапевт Елена Ступак:

"Начнут более свободные и независимые люди. Затем это перестанет быть чем-то необычным. Пройдет совсем немного времени и это станет нормой. А через некоторое время возникнут новые потребности, и будут рождаться новые нормы. Это процесс, и это прогресс", – говорит она.

Между тем, 85% украинцев считают нормой, когда мужчина сидит в декретном отпуске. Об этом говорится в результатах исследования Международного кадрового портала hh.ua. Для большинства это обоснованно, если доход женщины выше, чем доход ее мужа. Треть уверены, что мужчина может заниматься воспитанием ребенка вместо женщины, если этого хотят оба супруга.

Но если изменения в закон примут, то все равно останется противоречие в Конституции Украины, замечает Вареникова.

В статье 24 говорится: "Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: созданием условий, которые дают женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям".

То есть, в Конституции равенство прав женщины и мужчины определяется дополнительными гарантиями матери, об отце в контексте равенства прав не упоминается. Получается, если отцам дадут права на дополнительный отпуск, сокращенный день и такое же право на декретный отпуск, как и матерям, то их кто-угодно может оспорить в Конституционном суде.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, на пути к равенству в Украине есть много препятствий, в частности, очень медленное изменение сознания людей. Только прошлом году депутаты приняли закон, который позволил женщинам занимать высокие офицерские должности, подписывать контракт после 40 лет, участвовать в спецоперациях и проходить военные сборы.

Также этого с года женщины могут работать на всех "мужских" должностях. Минздрав отменил перечень из 450 профессий, которые были запрещены для женщин.