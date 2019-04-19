Муженко рассказал, почему на него открыли уголовное производство

В 2014 году Муженко взял на себя ответственность и дал команду на открытие огня и применение войск

Виктор Муженко (слева). Фото: Facebook

В харьковской полиции больше года назад открыли уголовное производство в отношении главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Об этом он сообщил в интервью "Фактам".

"В чем обвиняют? В том, что весной 2014 года, когда еще не были урегулированы в правовом отношении действия Вооруженных Сил и формат АТО не предусматривал применения ВСУ, я взял на себя ответственность и дал команду на открытие огня и применение войск. И никто это дело не собирается закрывать. А в перспективе как с этим быть?" – сказал он.

По словам Муженко, подобное происходит практически в отношении всего высшего командования Вооруженных Сил.

"В целом уголовные производства открыты на восемь тысяч военнослужащих. Около тысячи находятся сейчас в тюрьмах. Самое интересное, что некоторых обвиняют в том, что они применили насилие в отношении тех, кто нам противостоял в 2014 году. Ведь сейчас ситуация простая: человек может приехать с оккупированной территории, написать заявление где-нибудь в Северодонецке – и в отношении меня или кого-то другого будет возбуждено уголовное дело. Так трактует сегодняшний закон", – сказал он.

Ранее Муженко заявил, что Россия пытается проводить спецоперации в Украине.

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