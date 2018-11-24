Мы помним, мы сильны: украинцы в соцсетях вспомнили о жертвах Голодомора

Вчера, 16:48

В сети появились истории о жизни и смертях украинцев во времена Голодомора

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В День памяти жертв Голодомора многие украинцы в социальных сетях вспомнили об историях своих родственников и заявили о своей солидарности.

Так, президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook выложил фото с возложения цветов к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади Киева и подписал его: "Мы помним. Мы сильны".

screenshot_1_473

В свою очередь, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович выложил на своей странице текст своего выступления в Верховной Раде, во время которого назвал целью организаторов Голодомора уничтожение украинцев как нации.

screenshot_3_237

screenshot_4_187

Известный журналист и общественный деятель Виталий Гайдукевич выразил свои сожаления в связи с тем, что не имеет возможности "окунуть всех тех, кто тоскует по СССР, в голод и репрессии". А также поделился мультфильмом, созданном от лица женщины, пережившей Голодомор.

screenshot_1_474

screenshot_5_162

screenshot_6_135

1543070524.1719

screenshot_7_106

screenshot_8_77

screenshot_9_68

screenshot_10_51

screenshot_11_42

screenshot_12_28

Напомним, что в Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по различным подсчетам от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
голодомор, соцсети, день памяти, социальные сети

Вы сейчас просматриваете новость "Мы помним, мы сильны: украинцы в соцсетях вспомнили о жертвах Голодомора". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве / Фото: president.gov.ua

85-я годовщина Голодомора: как в Украине и мире реагируют на скорбную дату

Вчера, 15:30

Испытания, которые упали на наши плечи, закалили нас, заявил Арсений Яценюк.

Другие страны

Скриншот

В Сиднее украинцы зажгли свечи в день памяти жертв Голодомора

Вчера, 14:14

Украинцы в вышиванках собрались в центре Сиднея, чтобы почтить жертв Голодомора
Загрузка...

Украина

Зажги свечу памяти: начальник Генштаба ВСУ выложил трогательное видео

Вчера, 04:39

Виктор Муженко обратился 24 ноября - где бы ты ни был – почти память

Украина

Филарет в Раде. Фото: rada.gov.ua

Филарет о Голодоморе: Безбожное советское руководство решило уничтожить украинцев

23 Ноября, 17:59

В 1932-1933 годах украинцев было больше чем россиян, и советский режим решил изменить ситуацию, отметил патриарх
Загрузка...