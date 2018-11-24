Мы помним, мы сильны: украинцы в соцсетях вспомнили о жертвах Голодомора

В сети появились истории о жизни и смертях украинцев во времена Голодомора

В День памяти жертв Голодомора многие украинцы в социальных сетях вспомнили об историях своих родственников и заявили о своей солидарности.

Так, президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook выложил фото с возложения цветов к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади Киева и подписал его: "Мы помним. Мы сильны".

В свою очередь, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович выложил на своей странице текст своего выступления в Верховной Раде, во время которого назвал целью организаторов Голодомора уничтожение украинцев как нации.

Известный журналист и общественный деятель Виталий Гайдукевич выразил свои сожаления в связи с тем, что не имеет возможности "окунуть всех тех, кто тоскует по СССР, в голод и репрессии". А также поделился мультфильмом, созданном от лица женщины, пережившей Голодомор.

Напомним, что в Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по различным подсчетам от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.