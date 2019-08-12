На админгранице с Крымом разоблачили банду вымогателей: фото и видео

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили преступную группировку, которая действовала у административной границы Крыма. Об этом сообщает пресс-цент Госпогранслужбы.
"В рамках разоблачения деятельности межрегиональной преступной организации, пограничные оперативные подразделения совместно с сотрудниками отдела "К" СБУ, Нацполиции, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и с привлечением спецподразделений ГНСУ и СБУ пресекли схему по вымогательству средств у нерегулярных перевозчиков в сервисной зоне КПВВ "Каланчак", – говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители установили, что группа граждан по предварительной договоренности путем угроз физической расправы, повреждения или уничтожения транспортных средств требует денежные средства с водителей транспортных средств, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки с материковой части Украины на временно оккупированную территорию Украины АР Крым и обратно.
"Правоохранители с привлечением спецподразделений ГПСУ и СБУ осуществили санкционированные судом ряд обысков по местам жительства фигурантов дела. По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли терминалы мобильной связи, сим карты, т. н. черную бухгалтерию, денежные средства полученные преступным путем, другие вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
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