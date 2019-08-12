На админгранице с Крымом разоблачили банду вымогателей: фото и видео

Преступная группировка занималась вымогательством средств у нерегулярных перевозчиков в сервисной зоне КПВВ «Каланчак»

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили преступную группировку, которая действовала у административной границы Крыма. Об этом сообщает пресс-цент Госпогранслужбы.

"В рамках разоблачения деятельности межрегиональной преступной организации, пограничные оперативные подразделения совместно с сотрудниками отдела "К" СБУ, Нацполиции, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и с привлечением спецподразделений ГНСУ и СБУ пресекли схему по вымогательству средств у нерегулярных перевозчиков в сервисной зоне КПВВ "Каланчак", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде Оккупированная Керчь осталась без воды, остановлены все насосные станции

Как отмечается, правоохранители установили, что группа граждан по предварительной договоренности путем угроз физической расправы, повреждения или уничтожения транспортных средств требует денежные средства с водителей транспортных средств, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки с материковой части Украины на временно оккупированную территорию Украины АР Крым и обратно.

"Правоохранители с привлечением спецподразделений ГПСУ и СБУ осуществили санкционированные судом ряд обысков по местам жительства фигурантов дела. По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли терминалы мобильной связи, сим карты, т. н. черную бухгалтерию, денежные средства полученные преступным путем, другие вещи и документы, имеющие значение для досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали о том, как харьковские пограничники ловят нарушителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама