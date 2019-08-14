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На Донбассе боевики снова атаковали ВСУ

Сегодня, 19:22

Противник очередной раз наплевал на договоренности и открыл огонь на нескольких направлениях

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинской армии, несмотря на перемирие. В результате боевых действий Вооруженные силы Украины остались без потерь. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • неподалеку Песков из Веселого – из стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского из Ужовка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе Гнутово из Пикуза – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Южного со стороны одной из шахт – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"На протяжении прошедших суток потерь с нашей стороны не было", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. В результате вражеских обстрелов украинская армия понесла потери.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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