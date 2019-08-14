На Донбассе боевики снова атаковали ВСУ

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинской армии, несмотря на перемирие. В результате боевых действий Вооруженные силы Украины остались без потерь. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Песков из Веселого – из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского из Ужовка – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово из Пикуза – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Южного со стороны одной из шахт – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"На протяжении прошедших суток потерь с нашей стороны не было", – заявили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. В результате вражеских обстрелов украинская армия понесла потери.
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