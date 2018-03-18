На Донбассе от взрыва гранаты погиб пограничник: в ГПСУ сообщили детали

Сегодня, 09:21

В результате взрыва еще один боец получил осколочные ранения, он находится в больнице

Погиб пограничник. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Погиб пограничник. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

На Донбассе погиб один пограничник и еще один получил ранение в результате взрыва гранаты. Это случилось в КПВВ "Майорск", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что трагический инцидент произошел с военнослужащим Краматорского пограничного отряда.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена первичная медицинская помощь и организована доставка в Бахмутскаю центральную больницу", – говорится в сообщении ГПСУ.

В Госпогранслужбе сообщили, что один из пострадавших, 22 летний пограничник, скончался уже в больнице от полученных ранений. Состояние другого – средней тяжести.

Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.

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Напомним, 22 февраля сообщалось о гибели пограничника во Львовской области. Чрезвычайно происшествие произошло во время учебных стрельб.

Как недавно сообщалось, на полигоне "Широкий лан" случился пожар, есть погибший и пострадавшие. ЧП случилось в результате нарушения правил техники безопасности в ночное время, и в результате один человек погиб и семеро получили ранения.
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Источник:

"Сегодня"

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