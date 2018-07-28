Украинец пытался провезти в Польшу тысячи пачек контрабандных сигарет

Груз котнрабандных табачных изделий пограничники обнаружили в упаковках со стеклянными банками

В субботу, 28 июля, ночью через международный автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская" 40-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Польшу почти 3000 пачек сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На выезд из Украины полосой движения "красный коридор" автомобиль "Рено" прибыл с грузом стеклянных банок. Во время проверки транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые табачные изделия в боковых стойках прицепа.

Всего правоохранители нашли пачек 2919 пачек сигарет. Табачные изделия были изъяты. Сумма оценки выявленных сигарет составляет почти 85 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье задержан пограничник, который подозревается в контрабанде табачных изделий через границу. Свои услуги за помощь в перемещении сигарет через границу пограничник оценил в 1080 долларов.

Также, СБУ заблокировала контрабанду сигарет из Приднестровья, которая была организована участниками международных группировок.

Напомним, Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.