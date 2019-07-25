На границе с Венгрией перехватили крупную партию контрабанды из Китая

Стоимость изъятых товаров оценили в три миллиона гривен

На украинско-венгерской границе изъяли китайских контрабандных товаров на три миллиона гривен: злоумышленники пытались тайком провезти товары широкого потребления – часы, одежду, бижутерию, рулоны с сеткой.

Весь груз водитель должен был привезти в Днепр, однако на таможенном посту "Тиса" в сопроводительных документах на товар указали лишь часть вещей и уменьшили их стоимость, а потому товар был конфискован.

Видео: Пресс-служба СБУ

Напомним, в мае этого года в Одесской области пограничники обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства, на которых не было акцизных марок Украины. Табачные изделия и автомобиль изъяты сотрудникам Государственной фискальной службы. Общая сумма контрабанды составила 22 миллиона гривен.

До этого, в марте 2019 года там же в Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет стоимостью более 4 млн грн.

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