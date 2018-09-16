В Украине запускается единая система для неотложек: по спутнику и почти за 9 минут

В стране продолжается ре­­форма экстренной медпомощи — Минздрав готовится к запуску электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-дис­­петчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах. Какие еще преимущества даст новая система, узнала "Сегодня".

Когда и где

В ближайшее время к "Централь 103" подключат восемь областей (Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую) и Киев. Пока в тестовом режиме. На обкатку системы чиновники выделяют год. После этого, если результаты будут положительными, "Централь" внедрят в остальных регионах. В будущем "Централь 103" будет взаимодействовать с системой E-Health. Это поможет создать полноценную электронную медкарту пациента, а также позволит системам обмениваться данными — медики на вызове смогут онлайн получить доступ к истории болезни пациента. Пока же система тестируется, в Минздраве собираются разработать единые требования к оперативно-диспетчерским службам.

Скорость и спутник

В первую очередь обмен данными поможет наладить контакт между службами.

"Отсутствие взаимодействия приводит к абсурдным ситуациям. Например, при ДТП на границе двух областей выезжает бригада скорой, которая находится дальше от места происшествия, но формально именно она должна принять вызов", — рассказывают в Минздраве.

Система же призвана оптимизировать работу ОДС и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3—5 минут, то "Централь 103" должна сократить его до одной минуты. Это станет возможным благодаря автоматическому подбору доступных ближайших бригад — сегодня диспетчеры обзванивают экипажи самостоятельно. А чтобы система "видела" местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет скорым быстрее добираться до пациентов — вместо сегодняшних 16—20 минут за 9—12 минут.

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Вызов без звонка

Вызов скорой помощи станет также доступным для людей с нарушениями слуха и речи — таких, по данным Минздрава, в Украине около одного миллиона. "Централь 103" предусматривает неголосовой вызов — можно будет просто послать сообщение диспетчеру.

Также при необходимости система поможет диспетчерам быстро привлечь к оказанию экстренной помощи работников других экстренных служб — полиции и спасателей.

"В рамках проекта мы впервые в режиме реального времени увидим, на каких этапах возникают проблемы. На основе этих данных Агентство экстренной медицины сможет давать рекомендации по повышению качества оказания помощи", — поясняет глава проекта по оптимизации работы ОДС экстренной медпомощи Роман Ланский. — Например, это могут быть советы по необходимому количеству бригад в определенном регионе и мест их размещения".

Медики: "Без диспетчера не разобраться"

Фельдшер Виталий Роик с Ни­­колаевщины говорит, что у них в области подобная система уже действует:

"Скорость приезда бри­­гад теперь на высоте. Но минус ресурса в том, что он до сих пор не разделяет вызовы на профильные и непрофиль­­ные. Часто приходится выезжать к тем, кому срочная помощь не нужна".

Врач Люд­­ми­­ла Цыганкова со­­мневается, что "Централь" сможет без помощи диспетчеров корректно распределять вызовы:

"Только диспетчер знает, какое оборудование в какой машине и где квалификация экипажа больше подходит под вызов".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как будет работать всеобщая электронная база медосмотров.