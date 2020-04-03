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На канале "Украина 24" состоится премьера социально-политического проекта "Время Голованова"

3 апреля, 17:57

Сергей Остапенко

Программа привлечет ярких спикеров и не оставит равнодушной широкую аудиторию

Пришло время решительных изменений и это – "Время Голованова". С понедельника по четверг в 21:00 Василий Голованов в новой политической программе будет обсуждать жизненно важные вопросы на канале "Украина 24". Премьера состоится 6 апреля.

"Новый проект – это сложная задача, которую мы вместе с "Медиа Группой Украина" удачно реализовали. На главном информационном канале страны теперь представлен весь спектр политических сил. Мы собрали лучших журналистов, подготовили и проанализировали огромный пласт информации. У нас большие планы и амбиции. Программа привлечет ярких спикеров и не оставит равнодушной широкую аудиторию", – рассказал Василий Голованов.

"Время Голованова" – социально-политическая программа, в которой представители власти и оппозиции ответят на жизненно важные вопросы. Лидеры мнений обсудят перспективы и риски, а также предложат свои варианты развития событий.

Каждый день с понедельника по четверг Василий Голованов будет приглашать одного важного гостя. Вместе с ним ведущий будет обсуждать главные общественные проблемы сегодняшнего дня. В новой программе зрители не увидят сухих пресс-конференций и скучных интервью, здесь будут общаться на темы, которые действительно нужны гражданам Украины. Это больше, чем просто разговор. Это качественный разбор всего, что происходит с нами.

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"Мы продолжаем идти к лидерству, поэтому заинтересованы в чемпионах в нашей команде. Двери "Украины 24" открыты для телевизионных профессионалов и "звезд", в том числе взошедших и на других информационных каналах. Мы как общенациональный информационный канал готовы предоставить им лучшие условия для новых успехов. Уверен, что лояльный зритель Василия Голованова с удовольствием будет смотреть его обновленный формат на нашем канале. А зритель "Украины 24" уже знает, что мы канал разнообразных мнений ради поиска правды, поэтому также встретит нашу очередную премьеру с интересом и удовольствием", – поделился глава "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

Василий Голованов – яркий представитель отечественных медиа, освещающий жизнь Украины в социально-политическом контексте. На протяжение многих лет Василий занимал руководящие должности на информационных каналах страны. Теперь он стал частью профессиональной команды "Украина 24". В новом проекте "Время Голованова" ведущий будет вести длительный разговор на острые темы с главными героями нашего времени.

Смотрите "Время Голованова" на информационном канале "Украина 24" с понедельника по четверг в 21:00.

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Украина 24 Время Голованова

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