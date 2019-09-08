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На Кипре утонул трехлетний мальчик из Украины: подробности

8 сентября, 13:38

Отец мальчика обнаружил своего сына в бассейне в бессознательном состоянии

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Фото: trukhanov-ostrov.com.ua

Трехлетний мальчик, утонувший в субботу на Кипре, являлся гражданином Украины. Об этом сообщили в посольстве РФ в Республике Кипр.

"Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины", – информировали в российском дипломатическом представительстве.

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Ранее газета "Сайпрус мейл" сообщила о том, что на Кипре утонул трехлетний "мальчик из России", который в свое время вместе с родителями прибыл на остров и был постоянным резидентом Республики Кипр. Трагедия произошла в доме этой семьи, который расположен в деревне Аргака (округ Пафос) неподалеку от городка Полис Хрисохус.

По информации издания, в 17:45 по местному времени в субботу отец мальчика обнаружил своего сына в бассейне в бессознательном состоянии. Он вытащил его из воды, после чего сразу же вызвал "скорую".

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Прибывшие медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия. В тот момент у мальчика еще прощупывался пульс, однако он продолжал оставаться без сознания. Ребенок скончался по дороге в больницу города Пафос, врачи которой лишь констатировали его смерть.

Напомним, в Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

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Кипр ребенок утонул

Источник: ТАСС

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