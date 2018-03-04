5 млн грн для активистов Майдана: какие льготы получили участники Революции Достоинства

Отныне некоторые активисты Евромайдана получат право на бесплатный проезд и 75% скидки на квартплату. В силу вступил Закон №5697, который приравнивает всех пострадавших евромайдановцев к участникам боевых действий и обеспечивает их льготами.

Как сказано в пояснительной записке к закону, подавляющее большинство митингующих, которые пострадали и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, до нынешних дней не имели четкого, определенного законом статуса. Теперь, согласно закону, пострадавшие во время Евромайдана должны получить удостоверение "Пострадавшего участника Революции достоинства" — однако речь идет только о тех активистах, которые получили тяжкие, средние и легкие телесные повреждения и имеют документальные подтверждения. По информации авторов закона, сейчас в Украине таких 849 человек, но цифра — достаточно приблизительная, и окончательное количество льготников еще предстоит выяснить. При этом правоохранители, которые были ранены при исполнении своих служебных обязанностей под действие закона не подпадают (таких, по разным оценкам, насчитывается около тысячи человек).

"Финансово-экономические расчеты можно будет предоставить лишь после определения круга лиц, которые будут иметь право на получение льгот", — говорится в пояснительной записке к закону.

Что касается собственно льгот, то теперь закон гарантирует раненым евромайдановцам бесплатное получение лекарств и медсредств по рецептам врачей, бесплатный проезд в общественном транспорте, 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги, первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатные путевки в санатории либо компенсация таковых, первоочередную госпитализацию.

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Кроме того, если у льготника есть потребность в улучшении жилищных условий, то первоочередное обеспечение жильем либо земельным участком для строительства. Кроме того, те, кто получит статус и удостоверение пострадавшего во время Евромайдана, синхронно получают первоочередное право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия. Деньги на предоставление льгот будут брать из госбюджета — по предварительным расчетам, понадобится 5 млн 300 тыс. грн в год.

Как сказала нам глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Людмила Денисова, украинцы, которые претендуют на получение статуса пострадавших во время Евромайдана, для уточнения всех нюансов могут обращаться в управления социальной защиты непосредственно по месту жительства.