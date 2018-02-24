Вступил в силу закон о льготах участникам Евромайдана

Раненые участники Революции получили те же права, что и участники боевых действий

В Украине сегодня вступил в силу закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей".

Документ опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

В законе раненым участникам Революции достоинства предоставляются те же социальные гарантии, что и участникам боевых действий: людям, которые получили тяжкие, средней тяжести или легкие ранения, не приведшие к инвалидности, при условии обращения за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, предоставили такие льготы:

бесплатное получение лекарств и медсредств по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатные путевки в санатории или компенсация стоимости таких путевок;

скидка 75% на квартплату, если жилье не слишком большое (норма – 21 кв. метр на человека);

скидка 75% на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и тому подобное) и сжиженный балонный бытовой газ;

для жителей домов, не подключенных к центральному отоплению – скидка 75% на топливо, в том числе жидкое;

бесплатное пользование всеми видами городского транспорта, электричками, автобусами пригородных и междугородных маршрутов; получение электронного билета в случае введения соответствующей системы оплаты проезда;

при выходе на пенсию или изменении места работы – право пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым человек был прикреплен на предыдущем месте работе;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в медучреждениях, аптеках; первоочередная госпитализация;

выплата средней зарплаты в качестве пособия по временной нетрудоспособности;

дополнительный отпуск сроком 14 дней в год с сохранением зарплаты;

преимущественное право остаться на работе в случае сокращения;

преимущественное право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

если есть потребность в улучшении жилищных условий – первоочередное обеспечение жильем или земельным участком для строительства;

получение ссуды на строительство, ремонт, присоединение дома к инженерным сетям или коммуникациям – причем погасить задолженность можно в течение 10 лет начиная с 5 года после завершения упомянутых работ;

раз в два года право бесплатно воспользоваться поездом, самолетом, междугородним автобусом или один раз в год со скидкой 50% (путешествие туда и обратно);

внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов и скидка 50% на абонементную плату;

первоочередное обслуживание службами ЖКХ, общественного питания, междугородного транспорта;

ежегодно до 5 мая один раз выплачивают деньги, сумму которых определяет Кабмин в пределах бюджетных назначений.

Кроме того, раненым участникам Евромайдана должны выдать удостоверение "Пострадавший участник Революции достоинства".

Перечисленные льготы не предоставлены милиционерам, спецназовцам, военнослужащим внутренних войск и представителям ВСУ, которые были ранены в ходе Революции достоинства.

Документ включает в перечень инвалидов войны людей, получивших ранения от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения до 1 декабря 2014 года на территории проведения АТО, а после – на линии разграничения.

Действие закона "О статусе ветеранов войны распространили на семьи лиц, которым посмертно присвоили звание Героя Украины за мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства.

Кроме того, был заменен термин "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Напомним, ранее мы писали о вступлении в силу закона о реинтеграции Донбасса.

Документ уже вызвал бурную реакцию МИД России, в котором увидели желание Киева силой разрешить конфликт на Донбассе.