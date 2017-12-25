На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста

Вчера, 16:49

Причиной акции стал условный срок для предводителя титушек Крысина

Фото: Facebook Екатерины Золотаревой
Фото: Facebook Екатерины Золотаревой

На Майдане Независимости в центре Киева, под Стелой Независимости прошла акция, участники которой требовали ужесточить наказание для предводителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

По словам очевидцев, на акцию протеста собралось несколько сот человек, в том числе несколько народных депутатов, участники АТО, а также известные активисты, блогеры и журналисты.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении.

Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия. 

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.

Суд проходил в закрытом режиме.

На оглашение приговора Крысин прибыл не арестованным, поскольку в качестве меры пресечения было только личное обязательство. Еще в апреле по решению суда с него сняли электронный браслет.

Как сообщалось, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, стали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину.

Веремия доставили в реанимацию, но в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
журналист, убийство, Майдан, Веремий, Крысин

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Источник:

"Сегодня"

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