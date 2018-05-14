На Широком лане появится современный военный городок: Порошенко показал впечатляющее видео

Глава государства отметил, что там будет 11 казарм и современная база отдыха бля контрактников

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал открытие до конца года нового военного городка на территории полигона Широкий лан в николаевской области. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

По его словам, это будет городок для военных нового образца.

"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Это – первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств", – сообщил Порошенко.

Глава государства пообещал обязательно посетить строительство и проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать украинские военные.

Как сообщали на днях в Министерстве обороны, в 21 области Украины строят жилье для военных-контрактников. Сейчас продолжается строительство 184 жилых комплексов для размещения 23 тыс. военнослужащих.

Напомним, в поселке Дачное под Одессой началось строительство военного городка для морпехов. Кроме казарм построят столовую, котельную и спортивный комплекс. По словам военных, новое жилье предназначено для контрактников части морской пехоты.