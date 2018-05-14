На Широком лане появится современный военный городок: Порошенко показал впечатляющее видео

Сегодня, 10:01

Глава государства отметил, что там будет 11 казарм и современная база отдыха бля контрактников

Строительство военного городка. Фото: скриншот
Строительство военного городка. Фото: скриншот

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал открытие до конца года нового военного городка на территории полигона Широкий лан в николаевской области. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

По его словам, это будет городок для военных нового образца.

"Бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть. Это – первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств", – сообщил Порошенко.

Глава государства пообещал обязательно посетить строительство и проверить, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать украинские военные.

Как сообщали на днях в Министерстве обороны, в 21 области Украины строят жилье для военных-контрактников. Сейчас продолжается строительство 184 жилых комплексов для размещения 23 тыс. военнослужащих.

Напомним, в поселке Дачное под Одессой началось строительство военного городка для морпехов. Кроме казарм построят столовую, котельную и спортивный комплекс. По словам военных, новое жилье предназначено для контрактников части морской пехоты.
строительство, Порошенко, военные, военный городок, Широкий лан

Вы сейчас просматриваете новость "На Широком лане появится современный военный городок: Порошенко показал впечатляющее видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: Оперативное командование "Юг" ВСУ

На полигоне "Широкий Лан" снова ранен военный

20 Апреля, 15:31

По данным командования, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности

Украина

Широкий Лан. В таких условиях приходилось жить и тренироваться бойцам ЗСУ. Фото: Facebook.com/С. Марков

Военные полигоны в Украине и мире: ад для военнослужащих или еврокомфорт

25 Марта, 06:47

Обустройство военных ­полевых лагерей в Украине и за рубежом — почувствуйте разницу
Загрузка...

Украина

Фото: Бирюков

Полторак взялся строить лагерные городки по стандартам ведущих стран

25 Марта, 00:34

Также в этом году планируется строительство 184 общежитий улучшенного типа

Запорожье

На полигоне Широкий Лан отремонтировали 600 единиц поврежденной на Донбассе военной техники

30 Декабря 2017, 06:34

Из них более 200 единиц бронетанковой и около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения
Загрузка...