На вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха"

/ Фото: Укроборонпром

Недавно стало известно, что ВСУ вооружили новой техникой, а теперь украинская армия получила первую партию ракет к ракетному комплексу "Вильха" – всего передано 100 штук. Об этом рассказал представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак, сообщает информагентство Минобороны.

Также отмечается, что в этом году в ВСУ начали поступать первые серийные ракеты и в январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки.

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Кроме того, для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха.

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В то же время завершение разработки 155-мм установки "Богдана" в этом году может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюли и взрыватели.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце лета Украина снова испытала модернизированные ракеты "Вильха-М". Новые боеприпасы обладают увеличенной дальностью поражения.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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