Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

На вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха"

13 ноября, 05:21

Украинская армия начинает вооружаться грозным ракетным оружием

/ Фото: Укроборонпром

Недавно стало известно, что ВСУ вооружили новой техникой, а теперь украинская армия получила первую партию ракет к ракетному комплексу "Вильха" – всего передано 100 штук. Об этом рассказал представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак, сообщает информагентство Минобороны.

Также отмечается, что в этом году в ВСУ начали поступать первые серийные ракеты и в январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки.

Реклама

Кроме того, для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха.

Читайте также: Вблизи Крыма Украина ударила ракетами: появилось эффектное видео

В тренде
Погода в Украине устроит температурные качели от +9 до +19

В то же время завершение разработки 155-мм установки "Богдана" в этом году может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком, испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюли и взрыватели.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце лета Украина снова испытала модернизированные ракеты "Вильха-М". Новые боеприпасы обладают увеличенной дальностью поражения.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ракета ВСУ Вильха

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всего
Украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре: что подорожает больше всегоЭкономика
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс
В Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ" – видеоДругие новости
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекорд
Украину заваливают импортной картошкой: побит исторический рекордЭкономика
В Украине выросла цена на газ для населения
В Украине выросла цена на газ для населенияЖКХ
В каких банках украинцы получают пенсии: названа тройка лидеров
В каких банках украинцы получают пенсии: названа тройка лидеровЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...