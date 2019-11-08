"Зоопарк", "Оболонь", "Верба": ВСУ вооружили новой техникой

С начала года на вооружение армии поступили десятки единиц новой украинской техники

На фото "Зоопарк-3" / Фото: Укроборонпром

Украина продолжает защититься от вооруженной агрессии России и в армию в этом году уже приняты 33 новых образца вооружения и военной техники. Об этом рассказал на брифинге начальник управления ВТП и формирования гособоронзаказа Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники полковник Владислав Шостак, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, ВСУ будут иметь на вооружении контрбатарейные станции "Зоопарк-3", комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", реактивную артиллерию "Верба", боевые машины ЗРК "Оса-АКМ", бронеавтомобили "Барс-8" и многое другое. В Минобороны рассказали о некоторых образцах.

Контрбатарейный радар "Зоопарк-3"

1Л220УК имеет мощную антенную решетку, которая работает в микроволновом диапазоне. Радар может распознать снаряды, летящие в сторону своих сил, а мощная цифровая система выстраивает траектории их полетов. Это дает возможность определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Одной из особенностей этой станции является то, что военные смогут управлять процессом дистанционно (в укрытии).

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Комплекс "Оболонь-А"

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Он представляет собой автоматизированную систему управления нового поколения и высокоинтеллектуального уровня. Она позволяет в автоматическом режиме осуществлять планирование огня, передачу целеуказания каждому огневом средству, развертывание боевых машин с марша и открытие огня через несколько секунд. "Оболонь-А" оборудована панорамным прицелом ПНК-6, который дает возможность определять цели ночью на расстоянии до 4000 метров благодаря тепловизионному каналу. Также прицел оснащен лазерным дальномером, который может определять объекты на расстоянии в 9500 метров.

РСЗО "Верба"

Новая украинская реактивная система залпового огня оснащена кабиной на пять мест. Управление огнем, прицеливания и перезарядки осуществляются в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства расчета в ее работу. Боекомплект состоит из 40 единиц 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях вблизи Крыма Украина ударила ракетами – это проходили ракетными стрельбы в Херсонской области. В первый день стрельб ракетчики провели более 20 пусков ракет с комплексов С-300ПТ, С-300В1, "Бук М1", С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все были поражены.

Видео: facebook.com/kpszsu

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